Por el viento, suspendieron las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan

Desde el Ministerio de Educación informaron que, ante el alerta por viento, se suspenden las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan.

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, que informó que durante la jornada se prevé la ocurrencia de viento fuerte, el Ministerio de Educación decidió suspender las clases para la tarde de este miércoles 10 de septiembre en San Juan.

Según informaron desde el organismo, "la suspensión alcanza a los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno y a todos los niveles y modalidades de la Provincia".

A su vez, la suspensión también abarca a los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedras, que estaban programados en estos turnos.

"La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024)", aclararon desde el organismo.

Al mismo tiempo indicaron que, "la evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará de modo oficial".

Teniendo en cuenta el asueto de mañana jueves 11 de septiembre, por el Día del Maestro, los estudiantes de estos turnos tendrán dos días consecutivos sin actividad.

Al mismo tiempo, desde la Secretaría Académica de la UNSJ se informó que se suspenden las actividades en los tres Institutos Preuniversitarios, en los turno intermedio y tarde. Al mismo tiempo, se activa en plan de continuidad pedagógica previsto para estas situaciones. Para conocer el resto de las definiciones de la UNSJ, hacer click aquí.

Por su parte, desde la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) se sumaron a la medida. Indicaron que, se suspendieron las actividades académicas y administrativas presenciales en el turno tarde. Aunque, aclararon que, el acto de colación previsto para la jornada "se desarrollará con normalidad".