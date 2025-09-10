miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este miércoles

Por el viento, suspendieron las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan

La medida de carácter preventivo fue informada por el Ministerio de Educación, para este 10 de septiembre ante el alerta por viento dictado por la Dirección de Protección Civil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde el Ministerio de Educación informaron que, ante el alerta por viento, se suspenden las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan.

Desde el Ministerio de Educación informaron que, ante el alerta por viento, se suspenden las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan.

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, que informó que durante la jornada se prevé la ocurrencia de viento fuerte, el Ministerio de Educación decidió suspender las clases para la tarde de este miércoles 10 de septiembre en San Juan.

Lee además
miercoles con jornada variable y viento intenso en san juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
En medio del viento, qué pasa con las clases en la UNSJ y la UCCuyo, este miércoles en San Juan.
Info útil

Suspensión de clases por el viento: qué pasa en la UNSJ y la UCCuyo

Según informaron desde el organismo, "la suspensión alcanza a los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno y a todos los niveles y modalidades de la Provincia".

A su vez, la suspensión también abarca a los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedras, que estaban programados en estos turnos.

"La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024)", aclararon desde el organismo.

Al mismo tiempo indicaron que, "la evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará de modo oficial".

Teniendo en cuenta el asueto de mañana jueves 11 de septiembre, por el Día del Maestro, los estudiantes de estos turnos tendrán dos días consecutivos sin actividad.

Al mismo tiempo, desde la Secretaría Académica de la UNSJ se informó que se suspenden las actividades en los tres Institutos Preuniversitarios, en los turno intermedio y tarde. Al mismo tiempo, se activa en plan de continuidad pedagógica previsto para estas situaciones. Para conocer el resto de las definiciones de la UNSJ, hacer click aquí.

Por su parte, desde la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) se sumaron a la medida. Indicaron que, se suspendieron las actividades académicas y administrativas presenciales en el turno tarde. Aunque, aclararon que, el acto de colación previsto para la jornada "se desarrollará con normalidad".

image
Temas
Seguí leyendo

Por el viento, piden mucha precaución al conducir por San Juan, principalmente entre Ullum y Jáchal

Este miércoles, vecinos de Chimbas, Rivadavia, Capital y Pocito podrían tener problemas con el agua

San Juan, pintada de amarillo por el alerta por viento: los detalles de la advertencia

Este miércoles habrá feria con frutas y verduras recién salidas de la huerta en San Juan: dónde será

La Orquesta Sinfónica de la UNSJ se alista para un concierto muy especial, con estreno incluido

Martes primaveral en San Juan: seco, templado y con sol brillante

Massa anticipó en el 2024 quiénes serían los candidatos del peronismo sanjuanino

Durante 10 días, OSSE corta el tránsito en una zona clave de Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Servicio Meteorológico Nacional amplió el alerta por viento para esta tarde y asegura que el fenómeno afectará a prácticamente toda la provincia.
Atención

San Juan, pintada de amarillo por el alerta por viento: los detalles de la advertencia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?
Más humano

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán.
Reacción local

El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del 60
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

La campaña de la aceituna dejó un sabor amargo en el sector olivícola sanjuanino, que espera que las condiciones mejoren en futuros ciclos.
Cosecha 2024/2025

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos
Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo
Ampliación y refacción

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo