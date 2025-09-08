Durante 10 días, OSSE corta el tránsito en una zona clave de Capital

A partir de este lunes 8 de septiembre y a lo largo de 10 días, una calle clave de Capital estará cortada al tránsito. La situación ocurrirá debido a una serie de obras que realizará Obras Sanitarias (OSSE), según informó la propia empresa.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Desde la empresa informaron que las obras de renovación de una cañería del sistema de cloacas comenzarán este lunes. Lo que hay que tener en cuenta.
A partir de este lunes 8 de septiembre y a lo largo de 10 días, una calle clave de Capital estará cortada al tránsito. La situación ocurrirá debido a una serie de obras que realizará Obras Sanitarias (OSSE), según informó la propia empresa.
“Este lunes 8 de septiembre, en Capital, personal del Departamento Servicio Cloaca realizará la renovación de cañería colectora de hs 150 mm por una de PVC 160 mm, en Avenida Córdoba”, indicaron desde OSSE en un comunicado.
Y sumaron que, “para llevar adelante las maniobras se deberá cortar totalmente el tránsito en Avenida Córdoba entre calles Paula Albarracín de Sarmiento y José Martí, por el lapso de 10 días”.
Según aseguraron, la zona estará debidamente señalada y con carteles indicativos de desvío de tránsito por calles alternativas.