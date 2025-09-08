Durante 10 días, OSSE corta el tránsito en una zona clave de Capital

Una calle clave de Capital estará cortada al tránsito durante 10 días por obras de OSSE.

A partir de este lunes 8 de septiembre y a lo largo de 10 días, una calle clave de Capital estará cortada al tránsito. La situación ocurrirá debido a una serie de obras que realizará Obras Sanitarias (OSSE), según informó la propia empresa.

“Este lunes 8 de septiembre, en Capital, personal del Departamento Servicio Cloaca realizará la renovación de cañería colectora de hs 150 mm por una de PVC 160 mm, en Avenida Córdoba”, indicaron desde OSSE en un comunicado.

Y sumaron que, “para llevar adelante las maniobras se deberá cortar totalmente el tránsito en Avenida Córdoba entre calles Paula Albarracín de Sarmiento y José Martí, por el lapso de 10 días”.

Según aseguraron, la zona estará debidamente señalada y con carteles indicativos de desvío de tránsito por calles alternativas.