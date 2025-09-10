Astica, en alerta por un grave incendio en las sierras

Un impactante incendio se desató este miércoles al mediodía en las sierras de Valle Fértil, en la zona conocida como Bajo de Astica. Las llamas avanzan en medio de intensas ráfagas de viento, lo que dificultó el control del siniestro.
El hecho se registró durante el mediodía de este miércoles. En el lugar trabajan efectivos de la Comisaría 12ª, dotaciones de Bomberos y personal del Hospital Alejandro Albarracín.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 12ª, dotaciones de Bomberos y personal del Hospital Alejandro Albarracín, quienes permanecen en alerta por posibles emergencias derivadas del fuego y el humo.
Las autoridades pidieron máxima precaución a quienes circulen por Ruta 510, ya que la visibilidad es mínima debido a la densa cortina de humo que cubre el sector.
Finalmente, fuentes calificadas indicaron a este diario que el incidente quedó bajo control. Afectó a la vegetación de la zona.