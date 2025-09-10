Astica, en alerta por un grave incendio en las sierras

Un impactante incendio se desató este miércoles al mediodía en las sierras de Valle Fértil , en la zona conocida como Bajo de Astica . Las llamas avanzan en medio de intensas ráfagas de viento, lo que dificultó el control del siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 12ª, dotaciones de Bomberos y personal del Hospital Alejandro Albarracín, quienes permanecen en alerta por posibles emergencias derivadas del fuego y el humo.

Las autoridades pidieron máxima precaución a quienes circulen por Ruta 510, ya que la visibilidad es mínima debido a la densa cortina de humo que cubre el sector.

Finalmente, fuentes calificadas indicaron a este diario que el incidente quedó bajo control. Afectó a la vegetación de la zona.

