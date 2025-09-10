miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Valle Fértil

Astica, en alerta por un grave incendio en las sierras

El hecho se registró durante el mediodía de este miércoles. En el lugar trabajan efectivos de la Comisaría 12ª, dotaciones de Bomberos y personal del Hospital Alejandro Albarracín.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un impactante incendio se desató este miércoles al mediodía en las sierras de Valle Fértil, en la zona conocida como Bajo de Astica. Las llamas avanzan en medio de intensas ráfagas de viento, lo que dificultó el control del siniestro.

Lee además
desesperante busqueda de un sanjuanino que desaparecio y no da senales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
caucete: atrapan a tres adolescentes que intimidaban con un arma a los vecinos y les robaban
Justicia de Menores

Caucete: atrapan a tres adolescentes que intimidaban con un arma a los vecinos y les robaban

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 12ª, dotaciones de Bomberos y personal del Hospital Alejandro Albarracín, quienes permanecen en alerta por posibles emergencias derivadas del fuego y el humo.

Las autoridades pidieron máxima precaución a quienes circulen por Ruta 510, ya que la visibilidad es mínima debido a la densa cortina de humo que cubre el sector.

Finalmente, fuentes calificadas indicaron a este diario que el incidente quedó bajo control. Afectó a la vegetación de la zona.

Más imágenes

image
image
Temas
Seguí leyendo

Rawson: un auto intentó girar en "U" y chocó a un motociclista

Liberaron al policía que conducía el patrullero que provocó la tragedia en Rivadavia

A un policía se le escapó un preso de un hospital, pero tuvo suerte porque lo recapturaron en Pocito

Una familia de Pocito denunció un robo de herramientas valuadas en miles de pesos

Le ofrecieron una promoción, cayó en la trampa y la estafaron en casi 2.000.000 pesos

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desesperante busqueda de un sanjuanino que desaparecio y no da senales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?
Más humano

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán.
Reacción local

El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del 60
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

La campaña de la aceituna dejó un sabor amargo en el sector olivícola sanjuanino, que espera que las condiciones mejoren en futuros ciclos.
Cosecha 2024/2025

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos
Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo
Ampliación y refacción

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo