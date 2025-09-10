miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ataque a domicilio

Una familia de Pocito denunció un robo de herramientas valuadas en miles de pesos

Una familia denunció que delincuentes entraron a robar a su casa en calle Roller Ballet. Los investigadores revisaran las cámaras de seguridad de la zona.

Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Delincuentes entraron a una casa de Pocito y robaron las herramientas y otros efectos pertenecientes a una familia. El hecho ocurrió en una vivienda de calle Roller Ballet, Pocito, y los ladrones se llevaron desde una motoguadaña hasta una hidrolavadora, todo esto cuando los propietarios no estaban.

Lee además
el colmo: robaron el movil de una conocida radio sanjuanina y despues aparecio abandonado
Exclusivo

El colmo: robaron el móvil de una conocida radio sanjuanina y después apareció abandonado
Imagen ilustrativa
En Rivadavia

Robaron dos motos de la planta baja de un monoblock del barrio Aramburu

Según la denuncia, el robo ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada del martes. La familia Carracedo había salido de su casa alrededor de las 20:30 y, al regresar a las 23:00, se encontró con la puerta de ingreso violentada y con varias pertenencias faltantes.

La primera en advertir la situación fue la hija de los dueños de casa, de 19 años, quien concurrió a hacer la denuncia en la Comisaría 7ª. La joven explicó que, al ingresar, notó el faltante de una motoguadaña, un taladro, una motosierra, un rotomartillo, una caja de herramientas, una amoladora, un alargue negro y una hidrolavadora. Todas esas herramientas eran propiedad de su padre.

Si bien la denunciante no pudo aportar las marcas de los objetos sustraídos, se trata de elementos de trabajo de gran valor económico y utilitario, lo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes conocían de antemano que allí se guardaban herramientas. Los policías de la Comisaría 7ma concurrieron al lugar y labraron las actuaciones correspondientes. La causa ahora es investigada por personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones

Un vecino frustró un robo y ayudó a detener al ladrón en San Ceferino

Detuvieron a un joven por robarle el celular a una menor en Angaco

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"

Por un intento de secuestro y robo a una menor de edad en Caucete, un hombre quedó detenido

Barreta y tijera en mano, atraparon a dos sospechosos por dañar una vivienda en Caucete

Violento robo en Albardón: una joven fue atacada por cuatro delincuentes en plena calle

Chimbas: un ladrón escaló una pared y se llevó un lavarropas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Ya están los padrones provisorios de inscriptos para el sorteo de viviendas del IPV.
Servicio

Ya están los padrones provisorios para el próximo sorteo del IPV, entrá y revisalos

Este miércoles habrá una edición especial de la Feria Agroproductiva en el Centro Cívico.
Para aprovechar

Este miércoles habrá feria con frutas y verduras recién salidas de la huerta en San Juan: dónde será

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Jubilada engañada

Le ofrecieron una promoción, cayó en la trampa y la estafaron en casi 2.000.000 pesos
10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y bizcochuelos para chuparse los dedos
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y bizcochuelos "para chuparse los dedos"

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería
Mejora el escenario

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería

Maru y la psicomotricidad: una mirada clara sobre su importancia en la vida de todos y en especial en la infancia
Personajes sanjuaninos

Maru y la psicomotricidad: una mirada clara sobre su importancia en la vida de todos y en especial en la infancia

A un policía se le escapó un preso de un hospital, pero tuvo suerte porque lo recapturaron en Pocito
Increíble

A un policía se le escapó un preso de un hospital, pero tuvo suerte porque lo recapturaron en Pocito