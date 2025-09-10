Una familia de Pocito denunció un robo de herramientas valuadas en miles de pesos

Delincuentes entraron a una casa de Pocito y robaron las herramientas y otros efectos pertenecientes a una familia. El hecho ocurrió en una vivienda de calle Roller Ballet, Pocito, y los ladrones se llevaron desde una motoguadaña hasta una hidrolavadora, todo esto cuando los propietarios no estaban.

Según la denuncia, el robo ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada del martes. La familia Carracedo había salido de su casa alrededor de las 20:30 y, al regresar a las 23:00, se encontró con la puerta de ingreso violentada y con varias pertenencias faltantes.

La primera en advertir la situación fue la hija de los dueños de casa, de 19 años, quien concurrió a hacer la denuncia en la Comisaría 7ª. La joven explicó que, al ingresar, notó el faltante de una motoguadaña, un taladro, una motosierra, un rotomartillo, una caja de herramientas, una amoladora, un alargue negro y una hidrolavadora. Todas esas herramientas eran propiedad de su padre.

Si bien la denunciante no pudo aportar las marcas de los objetos sustraídos, se trata de elementos de trabajo de gran valor económico y utilitario, lo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes conocían de antemano que allí se guardaban herramientas. Los policías de la Comisaría 7ma concurrieron al lugar y labraron las actuaciones correspondientes. La causa ahora es investigada por personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.