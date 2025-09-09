Robaron dos motos de la planta baja de un monoblock del barrio Aramburu

El barrio Aramburu, en Rivadavia, fue escenario de un hecho delictivo durante la madrugada de este domingo. Tres sujetos ingresaron a la planta baja de un edificio y se llevaron dos motocicletas que estaban guardadas en la cochera con el portón abierto.

Exclusivo El colmo: robaron el móvil de una conocida radio sanjuanina y después apareció abandonado

Asalto en plena ruta Tres ladrones golpearon a un conductor y le robaron $170.000 en Rawson

La denuncia fue presentada por una vecina de 35 años, de apellido Miranda , quien señaló que el robo se produjo en la planta baja del monoblock 6, del Área 6, del popular complejo habitacional de Rivadavia. También aseguró que, al revisar las cámaras de seguridad, descubrió la secuencia: alrededor de las 3.30, los intrusos aprovecharon la falta de traba en los rodados y se los llevaron sin ejercer violencia.

Las motos sustraídas fueron una Gilera GX1-125 cc color rojo con negro, dominio A-185-DEI, y una Brava Nevada 125 cc color blanca y negra, dominio A-174-VHJ, señalaron fuentes policiales.

El caso quedó en manos de los policías de la Comisaría 27ª, que intervino bajo directivas del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad. Desde la seccional se emitió una circular para que los efectivos de otras dependencias reporten y retengan las motos si las localizan en la calle.