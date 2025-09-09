martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fusión mundial

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras

La megafusión entre Anglo American y Teck pone al proyecto La Coipita, en San Juan, en el radar de las mineras globales. La operación podría convertirlo en un proyecto estratégico de cobre y oro, acelerando inversiones y el desarrollo en la región.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-09 at 9.02.36 PM (1)

La compra de la canadiense Teck Resources por la británica Anglo American dio origen a Anglo Teck, una de las compañías mineras más grandes del mundo, con una capitalización bursátil superior a los 53.000 millones de dólares. El acuerdo, considerado uno de los mayores de la última década, tiene un impacto directo en San Juan, donde Teck había iniciado su ingreso al negocio del cobre con el proyecto La Coipita, ubicada en Calingasta.

Lee además
El sur de San Juan concentra casi el 50% de plantaciones de olivo. Riego tecnificado y perforaciones impulsan el consumo eléctrico. 
Realidad

El mapa eléctrico de San Juan: el consumo ya se dispara en tres zonas clave
Desde el EPRE informaron sobre la audiencia pública del próximo 16 de setiembre: será solo de inversiones, y se alertó por el crecimiento de la demanda en San Juan.  video
El futuro provincial

Por la minería, San Juan puede duplicar su demanda eléctrica en 10 años: el alerta del EPRE por la planificación de inversiones

Teck comenzó a explorar y desarrollar La Coipita en enero de 2024, tras invertir 20 millones de dólares en la zona. El proyecto, ubicado en más de 70.000 hectáreas en el oeste en Calingasta, a la altura de 3.500 a 4.500 metros y cercano a la frontera con Chile, se encuentra junto a otros yacimientos de clase mundial como Los Azules y Filo del Sol. La Coipita se centra en cobre y oro y se desarrolla en sociedad con la compañía AbraSilver, con la que Teck comparte la operación y gestión del proyecto.

El acuerdo original incluye una opción para que Teck adquiera hasta el 80% de La Coipita mediante la financiación de gastos de exploración de 20 millones de dólares en un período de cinco años. Con la reciente megafusión, la futura Anglo Teck podría ejercer esa opción, lo que convertiría a La Coipita en un proyecto estratégico dentro del portafolio de una de las mineras más poderosas del mundo. Esto no solo aceleraría la inversión y el desarrollo de la mina, sino que también podría atraer nuevos inversores a la región.

AbraSilver, que entró al proyecto en 2020, también es propietaria de Diablillos, un yacimiento de oro y plata en Salta, donde participan inversores como Central Puerto. La expansión de la participación de la compañía en AbraSilver este año refleja la creciente apuesta por proyectos de gran escala en la Argentina.

La nueva Anglo Teck tendrá sede central en Vancouver y cotización principal en Londres. Anglo American tendrá el 62,4% de las acciones, mientras que Teck conservará el 37,6%. Se prevén ahorros y mejoras de eficiencia de hasta 800 millones de dólares anuales hacia el cuarto año de finalizada la operación. Duncan Wanblad, director ejecutivo de Anglo, continuará en su cargo, mientras que Jonathan Price, CEO de Teck, ocupará la posición de director ejecutivo adjunto.

La Coipita abarca más de 70.000 hectáreas en la provincia occidental de San Juan, dentro de un cinturón mineralífero de clase mundial que incluye Filo del Sol, Los Azules y Veladero. En 2024, Teck completó 2.476 metros de perforación diamantina, y en 2025 la campaña continúa con tres pozos adicionales, cuyos ensayos aún están pendientes.

Estudios clave revelaron la importancia de La Coipita

AbraSilver Resources y Teck publicaron en abril los resultados de los ensayos de perforación en el proyecto de cobre, oro y molibdeno La Coipita, ubicado en Calingasta, San Juan, totalmente financiado y operado por la canadiense Teck.

El pozo DDH-LC25-006 reveló una intersección significativa de mineralización de cobre de alto grado, con una sección de 114 metros al 0,70 % de cobre dentro de un intervalo más amplio de 621 metros al 0,38 % de cobre. Estas mediciones confirman la presencia de un sistema de pórfido bien desarrollado, con zonas de enriquecimiento secundario y mineralización de pórfido hipógeno y epitermal.

John Miniotis, presidente de AbraSilver, destacó que los resultados representan un avance importante para explorar el potencial de este distrito poco conocido y estratégico en la franja cuprífera de San Juan. Por su parte, Stuart McCracken, vicepresidente de Exploración de Teck, subrayó la intención de fortalecer la exploración del proyecto y mantener la relación con las comunidades locales.

La Coipita abarca más de 70.000 hectáreas en la provincia occidental de San Juan, dentro de un cinturón mineralífero de clase mundial que incluye Filo del Sol, Los Azules y Veladero. En 2024, Teck completó 2.476 metros de perforación diamantina, y en 2025 la campaña continúa con tres pozos adicionales, cuyos ensayos aún están pendientes.

Temas
Seguí leyendo

Las frases de uno de los popes mineros de San Juan, sobre su millonaria apuesta en un lugar donde nadie se animaba

Cuánto vale el metro cuadrado para construir una casa en San Juan: el freno de la clase media y ferreterías sin rentabilidad

Tras el cimbronazo del lunes, el dolar se mantiene estable en San Juan y se vende a $1.440

La derrota de LLA en Buenos Aires tuvo su impacto en el comercio sanjuanino: las fábricas no venden mercadería y hay incertidumbre por los precios

Subió el precio del GNC en algunas estaciones de servicio de San Juan, tras casi 9 meses

Tras la fuerte caída del lunes, las acciones y bonos argentinas en Wall Street rebotan hasta el 5%

La fuerte definición de un alto ejecutivo de Barrick sobre la Mesa del Cobre

Más llenos que hace un año: los diques sanjuaninos y su papel clave para el verano

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los diques sanjuaninos son reservas estrategicas ante la menor oferta hjidrica de los ríos para la población, el agro, la industria y demás actividades productivas. 
Escasez hídrica

Más llenos que hace un año: los diques sanjuaninos y su papel clave para el verano

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

El jubilado Hermes Montero, el jubilado condenado por abuso sexual.
Pedido a la Justicia

Denuncian que un vecino de Pocito que fue condenado por abuso sigue hostigando a su víctima

Te Puede Interesar

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con uno menos, Argentina cae por 1 a 0 frente a Ecuador
Rumbo al Mundial

Con uno menos, Argentina cae por 1 a 0 frente a Ecuador

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras
Fusión mundial

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras

Martín mostró gestión en Capital, habló de obras todos los días y anticipó proyectos si llega al Congreso
En Concepción

Martín mostró gestión en Capital, habló de "obras todos los días" y anticipó proyectos si llega al Congreso

La madre de Julieta Viñales apuntó contra el médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio
En Tribunales

La madre de Julieta Viñales apuntó contra el médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio