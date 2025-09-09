Con una foto digna de tapa de película, atraparon en Rivadavia a un peligroso delincuente que estuvo en el Penal de Chimbas

Un operativo policial en Rivadavia terminó con la captura de un conocido delincuente con frondoso prontuario. Fuentes policiales confirmaron este martes que se trata de Federico Antonio Araya, quien ya había estado alojado en el Servicio Penitenciario Provincial por diferentes condenas.

El hecho ocurrió en el Barrio Frondizi, donde personal de la Comisaría 23 intervino tras ser alertado por un episodio en el domicilio del sospechoso. Según el parte, Araya se encontraba alterado y reaccionó de manera agresiva contra los uniformados, lo que derivó en su aprehensión por infracción a varios artículos del Código de Faltas.

Sin embargo, la situación tomó mayor trascendencia al verificar sus datos: sobre Araya pesaba un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Ejecución Penal de San Juan, por incumplimiento de pena.

Finalmente, una vez corroborada su identidad, el detenido fue trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá cumplir la condena pendiente.

Llamó la atención la foto que enviaron fuentes policiales. Araya aparece tras las rejas, mirando fijamente la cámara.