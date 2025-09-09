martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Barrio Frondizi

Con una foto digna de tapa de película, atraparon en Rivadavia a un peligroso delincuente que estuvo en el Penal de Chimbas

El operativo se desarrolló en el Barrio Frondizi, donde la policía intervino por un hecho menor y terminó descubriendo que el hombre tenía un pedido de captura vigente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un operativo policial en Rivadavia terminó con la captura de un conocido delincuente con frondoso prontuario. Fuentes policiales confirmaron este martes que se trata de Federico Antonio Araya, quien ya había estado alojado en el Servicio Penitenciario Provincial por diferentes condenas.

Lee además
quien era el joven motociclista que murio en el choque en rivadavia y el conmovedor mensaje que circulo en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
un motociclista fallecio al chocar con un patrullero en rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

El hecho ocurrió en el Barrio Frondizi, donde personal de la Comisaría 23 intervino tras ser alertado por un episodio en el domicilio del sospechoso. Según el parte, Araya se encontraba alterado y reaccionó de manera agresiva contra los uniformados, lo que derivó en su aprehensión por infracción a varios artículos del Código de Faltas.

Sin embargo, la situación tomó mayor trascendencia al verificar sus datos: sobre Araya pesaba un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Ejecución Penal de San Juan, por incumplimiento de pena.

Finalmente, una vez corroborada su identidad, el detenido fue trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá cumplir la condena pendiente.

Llamó la atención la foto que enviaron fuentes policiales. Araya aparece tras las rejas, mirando fijamente la cámara.

Temas
Seguí leyendo

Allanan en Rivadavia y Santa Lucía para detener a ladrón

El impactante video del choque donde un joven jugador de la UVT terminó malherido

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

Acusan a dos ladrones de robar una moto a minutos de salir del penal de Chimbas

Siguen apareciendo videos de avistamientos de "ovnis" en San Juan

Detienen al "Muerto": lo vinculan a un robo de joyas ocurrido en una casa de Rivadavia

El intendente Sergio Miodowsky puso en funciones al nuevo secretario de Obras de Rivadavia

Mirá los videos: indignación en Marquesado por un robo a plena luz del día

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un motociclista fallecio al chocar con un patrullero en rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson
Tragedia en el Barrio San Ricardo

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense desnutrición infantil así aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Te Puede Interesar

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado
Coletazos de Buenos Aires

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Alvarez, Director Ejecutivo de Barrick, deslizó sugestivas críticas a la Mesa del Cobre.
Cuestionamientos

La fuerte definición de un alto ejecutivo de Barrick sobre la Mesa del Cobre

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Llega Paren en Off: el streaming de Tiempo que te va a mostrar a los candidatos como nunca los viste
Imperdible

Llega "Paren en Off": el streaming de Tiempo que te va a mostrar a los candidatos como nunca los viste

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido