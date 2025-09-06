sábado 6 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En una salida transitoria 

Acusan a dos ladrones de robar una moto a minutos de salir del penal de Chimbas

Uno de los acusados, apellido Palacios, fue atrapado y hay otro prófugo. El aprehendido fue agarrado en el hospital, está internado porque ha recibido disparos y ha recibido un cuchillazo en los testículos tras una gresca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.33.45

El fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón de UFI Delitos Contra la Propiedad están investigando el robo de una moto a un vecino de Rivadavia. Con la información que han recabado los investigadores, los presuntos autores fueron dos ladrones que hace minutos habían salido del penal de Chimbas para gozar de las salidas transitorias.

Lee además
Imagen ilustrativa
Asalto en plena ruta

Tres ladrones golpearon a un conductor y le robaron $170.000 en Rawson
Imagen ilustrativo
Robo a domiciliario

Ladrones vaciaron una casa en Chimbas y se llevaron electrodomésticos, ropa y joyas

Uno de los delincuentes fue hallado en las últimas horas. Era intensamente buscado por los policías, pero no lo encontraban. Pero cayó en las últimas horas, ya que terminó internado luego de protagonizar una gresca. Se trata de Carlos Ariel Palacios, un viejo conocido delincuente y con roces en la justicia.

Llegó el dato que este hombre estaba internado, porque había protagonizado una gresca y recibió impactos de bala y un puntazo a la altura de la entrepierna. Él ahora se encuentra internado y siguió la audiencia a través de Zoom.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.33.46 (1)

Cómo fue el robo que protagonizaron estos ladrones en Rivadavia

El robo ocurrió el pasado 16 de julio. La víctima llegó a su casa por calle Meglioli a bordo de su moto Yamaha YBR 125cc. La dejó estacionada en el patio interno de la vivienda y cerró la puerta de reja sin colocarle llave.

Para la fiscalía, esta situación fue aprovechada por Palacios y Silva (el ladrón que todavía está prófugo) porque llegaron al domicilio a bordo de otra moto Zanella ZB color gris, se pusieron al frente. Palacios se bajó, ingresó a la vivienda y sacó la moto Yamaha. Dándose a la fuega por Avenida Libertador al Este. Ambos perdiéndose.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.33.46 (2)

Pero, cómo llegaron a ellos

Desde la justicia explicaron que se hizo rastreo y en un allanamiento en la casa de Palacio encontraron la moto con la que se habrían transportado los ladrones, cabe destacar que se halló la moto robada.

El acusado expresó que él no tuvo nada que ver en este robo y que lo acusan a él y a su amigo por tener antecedentes. Su abogada defensora, Sandra Leveque, manifestó que no hay pruebas contundentes para que lo acusen a su cliente de este hecho.

Cabe destacar que tampoco Silva volvió al penal tras salir con Palacios en la salida transitoria. Es intensamente buscado por la justicia.

Finalmente, el juez de Garantías Matías Parrón resolvió imputarle el delito de hurto agravado y dictarle la prisión preventiva por el plazo de 6 meses. Cabe destacar que Palacios volverá al penal cuando está en buen estado de salud, ya que está en recuperación.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.33.46

Temas
Seguí leyendo

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Detuvieron a dos delincuentes que circulaban en una moto robada y descubrieron que tenían un amplio prontuario

Cuatro personas detenidas en Mendoza por drogas que tenían como destino San Juan

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa

Un caucetero fue detenido tras ser acusado de abusar de su hijastra durante tres años

Metieron preso al penitenciario denunciado por una estafa de $130.000.000 a veinte de sus compañeros

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos

Motochorros golpean y dejan inconsciente a una mujer en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impactante choque en medano de oro: un auto paso de largo y casi termina adentro de una casa
Delitos Especiales

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Alejandro Tati Jofré, el penitenciario ahora detenido.
Escándalo en el penal de Chimbas

Metieron preso al penitenciario denunciado por una estafa de $130.000.000 a veinte de sus compañeros

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora
Comisaría 29°

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una sanjuanina quiso obtener descuentos en un súper y sufrió una millonaria estafa

Un perro les encontró drogas en el control de San Carlos y terminaron detenidos: también insultaron y quisieron sobornar a Gendarmería
Ruta 40

Un perro les encontró drogas en el control de San Carlos y terminaron detenidos: también insultaron y quisieron sobornar a Gendarmería

Te Puede Interesar

Acusan a dos ladrones de robar una moto a minutos de salir del penal de Chimbas
En una salida transitoria 

Acusan a dos ladrones de robar una moto a minutos de salir del penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pantera, el programa creado por una sanjuanina para potenciar la sensualidad de las mujeres sin importar la edad
Interesante propuesta

Pantera, el programa creado por una sanjuanina para potenciar la sensualidad de las mujeres sin importar la edad

Adelanto: El Zonda ya muestra avances de sus obras y confirman que abrirá sus puertas en octubre
Reapertura del mítico circuito

Adelanto: El Zonda ya muestra avances de sus obras y confirman que abrirá sus puertas en octubre

La Escuela Primaria del Penal de Chimbas.
Escenario

Luz verde del Ministerio para reglamentar la educación que se da en el Penal de Chimbas: por qué es crucial

San Juan apuesta a la modernización y el alumbrado 100% led llegará a la Circunvalación
Anuncio

San Juan apuesta a la modernización y el alumbrado 100% led llegará a la Circunvalación