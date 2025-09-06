Acusan a dos ladrones de robar una moto a minutos de salir del penal de Chimbas

El fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón de UFI Delitos Contra la Propiedad están investigando el robo de una moto a un vecino de Rivadavia. Con la información que han recabado los investigadores, los presuntos autores fueron dos ladrones que hace minutos habían salido del penal de Chimbas para gozar de las salidas transitorias.

Uno de los delincuentes fue hallado en las últimas horas. Era intensamente buscado por los policías, pero no lo encontraban. Pero cayó en las últimas horas, ya que terminó internado luego de protagonizar una gresca. Se trata de Carlos Ariel Palacios , un viejo conocido delincuente y con roces en la justicia.

Llegó el dato que este hombre estaba internado, porque había protagonizado una gresca y recibió impactos de bala y un puntazo a la altura de la entrepierna. Él ahora se encuentra internado y siguió la audiencia a través de Zoom.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.33.46 (1)

Cómo fue el robo que protagonizaron estos ladrones en Rivadavia

El robo ocurrió el pasado 16 de julio. La víctima llegó a su casa por calle Meglioli a bordo de su moto Yamaha YBR 125cc. La dejó estacionada en el patio interno de la vivienda y cerró la puerta de reja sin colocarle llave.

Para la fiscalía, esta situación fue aprovechada por Palacios y Silva (el ladrón que todavía está prófugo) porque llegaron al domicilio a bordo de otra moto Zanella ZB color gris, se pusieron al frente. Palacios se bajó, ingresó a la vivienda y sacó la moto Yamaha. Dándose a la fuega por Avenida Libertador al Este. Ambos perdiéndose.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.33.46 (2)

Pero, cómo llegaron a ellos

Desde la justicia explicaron que se hizo rastreo y en un allanamiento en la casa de Palacio encontraron la moto con la que se habrían transportado los ladrones, cabe destacar que se halló la moto robada.

El acusado expresó que él no tuvo nada que ver en este robo y que lo acusan a él y a su amigo por tener antecedentes. Su abogada defensora, Sandra Leveque, manifestó que no hay pruebas contundentes para que lo acusen a su cliente de este hecho.

Cabe destacar que tampoco Silva volvió al penal tras salir con Palacios en la salida transitoria. Es intensamente buscado por la justicia.

Finalmente, el juez de Garantías Matías Parrón resolvió imputarle el delito de hurto agravado y dictarle la prisión preventiva por el plazo de 6 meses. Cabe destacar que Palacios volverá al penal cuando está en buen estado de salud, ya que está en recuperación.