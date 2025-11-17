La semana arranca con mucho calor en San Juan: mirá a cuánto llegará la máxima

Un lunes caluroso y marcado por el Sol es el que se vivirá San Juan.

Un inicio de semana con calor intenso es que el que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan este lunes.

La jornada comenzó con una temperatura mínima que rondó los 12 grados, el cielo despejado y una leve brisa del sector Noroeste.

Para la tarde se prevé una temperatura máxima de 32 grados, bajo algunas nubes y con una brisa del Norte.

En cuanto a mañana martes, se espera una jornada con características similares. El termómetro se moverá entre los 18 y los 33 grados, aún bajo algunas nubes.

Ya el miércoles habría un leve descenso de la temperatura, con máxima de 28 grados y en los días posteriores el termómetro volverá a superar los 30 grados.