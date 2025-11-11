Detuvieron a los "Bonnie y Clyde" de Caucete: los señalan de ser el terror del departamento

Este diario dio a conocer que este último fin de semana, un policía de Caucete fue víctima de delincuentes que entraron a su casa y le robaron una moto Brava 250 y una bicicleta mountain bike rodado 29. Las personas señaladas de cometer este hecho eran los “Bonnie y Clyde” del departamento. Estos fueron aprehendidos y este martes tuvieron la audiencia en su contra.

Estos son Julio César Talquenca (37) y María Natalia Castro (35) , a ambos le dictaron la prisión preventiva por el plazo de 5 meses . Cabe destacar que los dos son conocidos en el ambiente delictivo, es más son el terror de Caucete ya que estarían implicados en varios legajos por robos. Además, Talquenca está en libertad condicional es decir que todavía está cumpliendo una pena; con respecto a su pareja -Castro- ha salido del penal el pasado mayo.

A ambos se les acusa de haber participado en el robo que sufrió el policía el 7 de noviembre último. Les achacaron el delito de encubrimiento. La fiscal Paula Arredondo y el ayudante fiscal Yanzón expresaron cuándo inició el legajo y cómo llegaron a ellos. El viernes pasado, entre las 20:00 y 23:30 horas, desconocidos ingresaron a la casa del policía rompiendo una puerta y del interior sacaron la moto Brava 250cc, una bici mountainbike rodado 29, una pava eléctrica y un casco.

El policía llegó a su domicilio y se encontró con el escruche. Realizó la denuncia correspondiente y publicó los efectos robados en diferentes redes sociales. Un amigo de profesión remisero vio la publicación y mientras trabajaba se topó con la moto y a bordo de ella, dos personas que conoce por estar vinculadas en la delincuencia.

Este los persiguió por varias cuadras. Los motociclistas se dieron cuenta que este auto iba detrás de ellos y empezó a hacer maniobras peligrosas y evasivas. Por estos movimientos bruscos, los dos motoristas caen, dejan la motocicleta y huyen hacía unos parrales.

Según el relato de fiscalía, los efectivos de la brigada entraron a este lugar y aprehendieron a la pareja. Entre las pruebas que tienen recolectadas los miembros de UFI Delitos Contra la Propiedad, sale el testimonio de una vecina la cual dice que vio a Castro circular en una bicicleta con similares características a la que fue robada al policía y que al lado de ella iba un hombre conduciendo la moto roja que sería del efectivo.

El MPF aprovechó y también pidió la formalización contra Talquenca por otro hecho que ocurrió el pasado 28 de octubre. En esa fecha, un vecino que vive por calle Bustos denunció que le sustrajeron del interior de su casa una moto Corven enduro 250cc.

La sospecha recae contra Talquenca por el testimonio que dio una prima de él. Esta manifestó que el día del robo -alrededor de las 6:00 horas- Julio César se presentó por su casa y le dijo que si podía guardar la moto porque se le había roto un rulemán, que ya iba a pasar a buscarla. El rodado quedó en el interior, después se dio cuenta que esta moto era la de su vecino, que vive a unos 250 metros, y llamó de inmediato al 911. Manifestó lo ocurrido y le secuestraron la motocicleta.

Talquenca queda vinculado en dos delitos por encubrimiento y Castro en uno. Están siendo investigados por si son parte de otros hechos contra la propiedad.

La fiscalía dispondrá de un plazo de 6 meses para investigar y el juez de Garantías Matías Parrón les dictó la prisión preventiva a los dos, por el plazo de 5 meses. Castro fue beneficiada con la domiciliaria por pedido de su abogado defensor, ya que quedará al cuidado de sus dos hijos de 3 y 4 años (uno de ellos fue operado hace una semana). El magistrado expresó que a la mujer se le ponga un dispositivo de geolocalización para garantizar que está cumpliendo tal medida coercitiva.

"Bonnie y Clyde" se defendieron: dijeron no saber nada y que la policía está contra ellos

Tanto Talquenca como Castro declararon ante el juez y dijeron su verdad. Ambos negaron los hechos que les enrostran y pusieron la mira en los “miembros de la brigada”. Talquenca expresó que los tienen de punto y que los allanan cada vez que pasa algo. Además, dijeron haber estado en la casa de un primo y no escondidos en los parrales, afirmando que es un invento de la policía.

