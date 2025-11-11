Baistrocchi: lo que más le sorprendió de las elecciones, el entusiasmo por "construir la cuarta fuerza de la provincia" y ¿café con Peluc?

El referente de Hacemos , Emilio Baistrocchi , elaboró un análisis detallado del resultado electoral y del escenario político que dejó la última contienda. Aunque reconoció que no fue el resultado esperado , consideró que la experiencia de Provincias Unidas fue “muy buena” para un espacio que debutó en la competencia.

“No obtuvimos el resultado que esperábamos, pero fue una buena experiencia . Es la primera vez que participábamos con este frente y no nos fue mal. Replicamos el siete u ocho por ciento que tuvo Hacemos en 2023, y logramos constituirnos como la cuarta fuerza en la provincia y armamos equipo en casi todos los departamentos” , sostuvo Baistrocchi.

El exintendente destacó que el espacio logró superar a partidos históricos. “Competimos contra el equipo del presidente, del gobernador y del kirchnerismo. Haber quedado cuartos, por encima de la Cruzada Renovadora o la Izquierda, es un paso adelante”, señaló.

Al ser consultado sobre si hubo algo que lo sorprendiera del resultado, fue contundente. "Todo", expresó. "Nosotros creímos que había un Presidente que estaba en caída, y sin embargo eso no pasó. Vimos un Movistar Arena dos semanas antes, y lo favoreció. Vimos un Trump diciendo que si no votaban a Milei no nos iban a prestar plata, y lo que entendíamos que era una cuasi extorsión, son cosas que han funcionado", señaló.

En cuanto a los resultados de las elecciones en San Juan, Baistrocchi analizó: “Hoy la política va cambiando paso a paso, hay que saber leerla y ver cómo se va moviendo. Entonces, en ese sentido, yo jamás pensé que el PJ local, completamente kirchnerizado, iba a salir primero. Salió primero, pero entiendo que con un techo bajo. Y no creí que el gobernador iba a salir segundo. Salió segundo, pero creo que logró vencer la polarización. Lo de La Libertad Avanza para nosotros, y creo que para todos, fue una sorpresa. Y te repito, de nueve participantes haber logrado ese cuarto puesto luego de las tres fuerzas mayoritarias, también creo que ha sido fruto de mucho trabajo, y en una elección de tercios es muy difícil que quede algo para el resto”, concluyó.

¿Café con Peluc?

Consultado por los rumores sobre un acercamiento a José Peluc, el diputado libertario y referente de La Libertad Avanza en San Juan, Baistrocchi aclaró que hay diálogo. Es que cabe recordar que el legislador y operador mileísta se mostró interesado en incluir al capitalino en su armado.

“Peluc me mandó un mensaje para felicitarme por la elección y yo le respondí. Lo conozco desde 2007, siempre tuvimos buena relación. Quedamos en tomar un café, como muchas veces, pero no me voy a ningún lado ni me incorpora nadie”, explicó.

También reveló intercambios con otros dirigentes locales: “Me escribió Sergio Vallejos, también le respondí. Hablamos de lo difícil que es hacer campaña sin recursos. Yo converso con todos: con Luis Rueda, con otros sectores, pero no por alianzas, sino para mantener canales abiertos. La política sanjuanina es chica, somos pocos y nos conocemos”.

De cara al futuro, Baistrocchi evitó definiciones sobre posibles alianzas. “En 2027 hay que ver qué escenario se da, nosotros ya tenemos partido y estructura; la idea es seguir creciendo”, concluyó.

Sobre los próximos pasos, adelantó que el espacio tendrá una reunión en Buenos Aires para definir el futuro de Provincias Unidas y la estrategia hacia 2027. “Hay que ver cómo se reorganiza todo".