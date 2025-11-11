martes 11 de noviembre 2025

Recambios en el Gobierno

Diego Santilli juró frente a Javier Milei como nuevo ministro del Interior

El Presidente encabezó el acto que se llevó a cabo en la Casa Rosada y hubo presencia de familiares, amigos y dirigentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como ministro del Interior.

El presidente Javier Milei le tomó juramento este martes a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en un acto que contó con la presencia de familiares, amigos y dirigentes cercanos al “Colo”, entre los que había figuras cercanas al PRO. La jura se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada durante esta tarde.

En el recinto donde se llevó a cabo el acto, estaban presentes sus hijos y su esposa. Tambén estaban los ministros del Poder Ejecutivo. También se vio a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, como al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la jura formal, el jefe de Estado le dio un sentido abrazo a Santilli y luego se acercó a saludar a la familia como a los amigos que estaban presentes.

En la madrugada de este martes, en el Decreto 794/2025, el Gobierno oficializó el nombramiento de Santilli a cargo del Ministerio del Interior, que tendrá como principal objetivo buscar consenso con los gobernadores para lograr aprobar las reformas clave en el Congreso de la Nación, como el Presupuesto 2026 que se discutirá en las próximas semanas.

Justamente, esta semana comenzó con las reuniones en las oficinas del Ministerio del Interior, donde recibió a los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Córdoba, Martín Llaryora.

En ese sentido, la agenda del “Colo” en el inicio de su gestión marca que tendrá una gira por el interior del país que comenzará durante este miércoles. Visitará la provincia de Entre Ríos para reunirse con Rogelio Frigerio y luego hará lo mismo con Alfredo Cornejo, en Mendoza; Leandro Zdero, en Chaco; Claudio Poggi, en San Luis, y finalizará con Jorge Macri, en la ciudad de Buenos Aires.

La idea en cuestión surgió en el traspaso de mando que hizo días atrás con su antecesor, Lisandro Catalán, quien le contó que uno de los reclamos de estos mandatarios era que se los trataba igual que al resto, a pesar de haber apoyado al oficialismo en los comicios.

Otro de los pedidos que hacen los gobernadores, tanto cercanos como lejanos, es la vieja discusión por la coparticipación, algo que Santilli está dispuesto a discutir en un futuro.

En este sentido, el entrante ministro les explicó a los interlocutores con los que se reunió en este tiempo que ese tema depende también del Palacio de Hacienda, y prometió que en las próximas semanas va a encontrar con Luis “Toto” Caputo para analizar la situación y retomar el debate.

Hasta ahora, el “Colo” logró algunos apoyos explícitos a las medidas que plantea la Casa Rosada, como es el caso de Orrego y Jalil, pero también se llevó los reclamos de Torres y Llaryora, que celebraron la apertura al diálogo, pero pusieron condiciones para sus respaldos.

El chubutense y el cordobés coincidieron en que la Nación debe trabajar de manera coordinada con las provincias sobre el Presupuesto, que opinaron que debe sufrir algunos cambios para ser aprobado en el Congreso.

“Algunas cosas ya se han hecho. Ustedes fíjense cuando nos escuchaban a nosotros defender, por ejemplo, los fondos para las familias con discapacidad, o lo del Garrahan, o el financiamiento universitario. Pasó a la elección y, por supuesto, puede faltar o no, pero hubo una actitud del Gobierno hacia todos esos sectores. Entonces, creo que hay muchas cosas que están cambiando en esta etapa y que naturalmente tienen que estar planteadas en el Presupuesto”, remarcó Llaryora tras la reunión con Santilli.

En las próximas semanas, el nuevo titular de la cartera de Interior tiene en carpeta mantener encuentros con al menos 10 de los 20 mandatarios provinciales que a finales de octubre estuvieron en el cónclave con Milei, del cual él no participó porque entonces todavía estaba en su lugar Catalán.

FUENTE: Infobae

