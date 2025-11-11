Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

El caso que pudo quedar en la nada y que tiene a un policía sanjuanino en la mira, por múltiples delitos, llegó a juicio. Es que el acusado había resultado sobreseído y una presentación ante el Tribunal de Impugnación obligó a revocar el fallo y, como consecuencia, la denuncia que fue instruida alcanzó la etapa de debate oral y público.

Avivadas Netbooks del Gobierno: además de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres

En el banquillo de los acusados se sentó César Bordón , Cabo Primero de la Policía de San Jua n, quien se mostró reacio a ser fotografiado durante la audiencia. Con artimañas para taparse la cara y evitar que su rostro vea la luz de lo público, el uniformado afronta 10 años de prisión efectiva por lesiones leves agravadas por el vínculo , amenazas agravadas por uso de arma de fuego y abuso sexual con acceso carnal , en calidad de autor.

a4ffd642-f1be-43c0-8b25-9ec4f6d75089

La fiscalía, representada por Roberto Ginsberg, inició con los alegatos de apertura en los que sostuvo la acusación y describió los hechos de violencia que la denunciante habría sufrido en sus manos. No sólo se relataron episodios de amenazas y de agresiones físicas, sino también de ataques sexuales contra la presunta víctima, cuyo vínculo no se expresa para cuidar su integridad.

Lo cierto es que tanto el Ministerio Público como la querella, encarnada por Agustín Idemi y Guillermo Toranzo, aseguraron que los delitos fueron cometidos en diversas ocasiones y, por la gravedad de los hechos manifestados, solicitaron la pena de prisión efectiva. Para estas partes, la calidad de funcionario público no resultó un dato menor.

b53c8a94-f3e4-49bb-811c-24db10a2eb3e

La defensa, por su parte, ejercida por Fernando Bueno, anticipó que pedirá la absolución para su patrocinado. El abogado defensor desconoció los hechos, negando absolutamente todo; que hubiera existido violencia, los abusos y las amenazas.

En la primera jornada del juicio que se extenderá por toda la semana, declaró la denunciante. Fuentes judiciales comentaron que la misma se mostró muy angustiada. "No paraba de llorar, fue bastante difícil su declaración porque debió recordar todo lo que ha vivido", señalaron las fuentes consultadas.

f372e9f7-9972-44d9-821e-8779098874a1

Además de la presunta víctima, del debate presidido por el juez Juan Gabriel Meglioli participó el médico legista que examinó a la denunciante y acreditó las lesiones, como así también testificó el psicólogo que asistió a la mujer. Así culminó la primera jornada de un proceso que contará con la intervención de 14 testigos.

El caso trascendió un año atrás, cuando el juez de Impugnación Renato Roca revocó el sobreseimiento que el juez de Garantías Federico Rodríguez había dictado en su favor. La pretensión de la querella, al igual que de la fiscalía, obtuvo su efecto con el dictamen que obligó una nueva instrucción y la misma derivó en la elevación a juicio.