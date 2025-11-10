martes 11 de noviembre 2025

Pelea vecinal

Un joven terminó con varias heridas tras una brutal gresca en Rivadavia

El violento hecho ocurrió este lunes en el Barrio El Jilguero. La víctima, de 24 años, sufrió varias heridas punzantes y por el ataque detuvieron a una pareja joven del mismo vecindario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gresca vecinal en Rivadavia

Una pelea entre vecinos en el Barrio El Jilguero terminó con un joven apuñalado y una pareja detenida. El violento episodio ocurrió cerca del mediodía de este lunes en Rivadavia y generó un importante despliegue policial.

Fuentes policiales informaron que el hecho se registró alrededor de las 13:30, cuando personal de la Comisaría 34° y de la Departamental 7 acudieron al lugar tras ser alertados por una pelea. En medio del enfrentamiento, un joven de 24 años sufrió varios puntazos que le provocaron heridas de consideración.

Por el ataque, fueron detenidos un hombre de 25 años y una mujer de 22, ambos residentes del mismo barrio, señalados como los presuntos agresores. Según los primeros datos, la violenta discusión habría tenido su origen en un conflicto personal que escaló hasta terminar de forma sangrienta.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que abrió el Legajo N° 55 bajo la carátula de “presuntas lesiones”.

