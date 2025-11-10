Otro barra de San Martín preso: tenía pedido de captura, se presentó en la Federal y quedó al descubierto

Otro barra brava de San Martín terminó preso tras ser condenado por amenazas y daño , aunque lo curioso de su caso fue cómo quedó al descubierto por las autoridades locales. Se trata de Facundo Agustín Rodríguez Marcoleta , quien está vinculado a la facción " La Banda del Pueblo Viejo " y, pese a que tenía pedido de captura de la UFI Genérica, se las ingeniaba para no ser atrapado. Sin embargo, cometió un error y le costó caro.

Este viernes Suman un nuevo detenido a la larga lista de aprehendidos por el conflicto entre bandos de la barra de San Martín

Es que el viernes último, el sujeto se presentó en la Justicia Federal para acordar el castigo de prisión domiciliaria -por tenencia de drogas- y su comparecencia fue advertida por la fiscalía, que de inmediato se trasladó con su brigada a los juzgados federales y concretó la detención. Ya contra las cuerdas, el acusado decidió ponerle fin a su estado procesal, aceptó los cargos en su contra y recibió la pena de 6 meses de prisión efectiva.

La defensa de Rodríguez Marcoleta, que estaba siendo buscado por tres hechos en los que amenazó con armas de fuego a sus víctimas e incluso provocó destrozos, convino con la fiscal Daniela Pringles la condena y, como consecuencia, marchó directo al Penal de Chimbas. Allí se estima que su estadía se extenderá al menos por 6 meses más, cuando se unifique la sentencia que recibió en el fuero federal, que también fue de 6 meses, por lo que pasará un año en el Servicio Penitenciario.

El juez de Garantías Alberto Caballero fue quien homologó el acuerdo, declaró la culpabilidad del imputado y dictó el fallo. A él le atribuyeron la calidad de autor material de los delitos de amenazas simples y daño, en concurso real. Además, el magistrado declaró la reincidencia del barra y ordenó la unificación de penas.

En uno de los hechos, Rodríguez Marcoleta, a bordo de una motocicleta enduro, abrió fuego contra una vivienda del Barrio Barrio Costa Canal I, en Capital. En otro de los episodios en los que estuvo involucrado, el sentenciado también realizó disparos junto a un grupo de desconocidos en el Barrio Conjunto 5, en Chimbas.

Las fuentes judiciales también señalaron un tercer suceso que lo situó en la Villa Sarmiento, en Chimbas, donde protagonizó un violento ataque a un domicilio. Acompañado por otros sujetos, llegó en un automóvil, se bajó y propinó varios golpes en la puerta de ingreso para luego marcharse.

Hace más de dos meses que la Policía de San Juan y la Justicia investigan los violentos enfrentamientos entre los dos bandos de la barra del Club Atlético San Martín, conocidos como La Banda del Pueblo Viejo (LBPV) y La Nueva Generación. En ese contexto, Rodríguez Marcoleta se incorporó a la extensa lista de detenidos por el conflicto.