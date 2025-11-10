lunes 10 de noviembre 2025

Solidaridad

"Doná tu metro cuadrado" une a la comunidad sanjuanina para construir el nuevo templo de Guadalupe

La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en San Juan lanzó la campaña “Doná tu metro cuadrado” para financiar la construcción de un nuevo templo que será basílica y tendrá capacidad para 600 fieles.

Por Cecilia Corradetti
Vista actual de la parroquia de guadalupe
La campaña invita a los sanjuaninos a colaborar con un metro cuadrado
dona tu metro

En el corazón de San Juan, un proyecto que late desde hace más de dos décadas está más vivo que nunca: la construcción del nuevo templo de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que será basílica y podrá albergar hasta 600 fieles. Bajo la campaña “Doná tu metro cuadrado”, la comunidad se une para hacer realidad un espacio que será mucho más que una construcción; será un lugar de encuentro, fe y contención.

El actual templo, ubicado en la Avenida Libertador casi esquina Ameghino, ya no responde a las necesidades de los fieles. “La parroquia ha quedado demasiado chica y está en una zona muy ruidosa, rodeada de bares, pubs y boliches”, explica María Luisa Morell, una de las referentes de la campaña. Ante esta realidad, la idea de un nuevo templo con capacidad para 600 personas sentadas no es solo una necesidad sino un anhelo de toda la comunidad.

dona tu metro

El terreno elegido está sobre la calle Urquiza y Cortínez, justo al lado de la nueva escuela de música y detrás del Auditorium Juan Victoria. Allí, actualmente, funcionan salas para reuniones, catequesis y actividades sociales como Cáritas parroquial y Acción Católica. Pero el desafío ahora es mucho mayor: construir una basílica que acompañe el crecimiento y las necesidades espirituales de los sanjuaninos.

Una campaña para unir esfuerzos

La campaña invita a los sanjuaninos a colaborar con un metro cuadrado

“‘Doná tu metro cuadrado’ es una invitación abierta a toda la comunidad y a cualquier persona que quiera sumarse a esta obra de fe”, cuenta María Luisa. La modalidad es clara: cada metro cuadrado tiene un costo de 1,5 millón de pesos, y quienes lo deseen pueden donar esa suma o juntarse en grupos para colaborar con un metro completo.

“Sabemos que no todos pueden donar esa cifra, por eso también hay quienes se reúnen entre cuatro o cinco personas para aportar juntos. La idea es que nadie quede afuera y todos podamos ser parte”, asegura Morell.

Desde este año, la parroquia ha incorporado formas más accesibles para recibir donaciones. Ya no solo aceptan transferencias bancarias y depósitos tradicionales, sino que también cuentan con sistemas de débito automático mediante cuentas bancarias —aunque aclararon que no aceptan billeteras virtuales— y códigos QR para facilitar el aporte.

“El objetivo es recaudar la mayor cantidad de fondos posibles para comenzar con la primera etapa de la obra en marzo de 2026”, subraya María Luisa. Y hace un llamado: “Es muy importante que la gente nos ayude a difundir la campaña, compartiendo los videos y flyers para que más personas conozcan esta iniciativa”.

Más que una obra, un espacio para la comunidad

María Luisa insiste en que esta construcción no es solo ladrillos y cemento. “Un nuevo templo es comunidad, es familia, es servicio, es acompañamiento y consuelo. Es un espacio para compartir la fe con alegría y estar junto a los hermanos en los momentos más importantes”, afirma.

Hace más de 20 años que se viene pensando este proyecto, pero por distintas razones económicas y cambios en el liderazgo parroquial, se fue postergando. Sin embargo, con el crecimiento de la vida nocturna en la zona donde está el actual templo y la necesidad de un lugar más amplio y acogedor, el proyecto volvió a tomar fuerza.

“Esta semana lanzamos formalmente la campaña y queremos que la mayor cantidad de personas se sume. Cada metro cuadrado donado es un paso hacia ese sueño que todos compartimos”, insiste.

Cómo colaborar

Quienes quieran sumarse pueden hacer sus aportes a través de transferencias o débitos automáticos con estos datos:

· CUIT: 30-65256055-1

· CBU: 0720567520000001548440

· Alias: obra.temploguadalupe

Para consultas, están disponibles Alejandro Moya al 2646711507 y María Luisa Morell al 2644560843.

