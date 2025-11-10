Volvió la sonrisa: la nena que había perdido su peluche en el Patio Alvear logró recuperarlo

Después de horas de angustia, una historia con final feliz enterneció a muchos sanjuaninos. La protagonista es Nina, una niña de 8 años que había extraviado su muñeco de peluche en el centro comercial Patio Alvear y que finalmente pudo reencontrarse con él gracias a la ayuda de una trabajadora del lugar.

image Todo ocurrió el sábado 8 de noviembre, cuando la pequeña visitó el shopping junto a su familia y, en medio del paseo, se dio cuenta de que su inseparable compañero ya no estaba. Su tristeza fue tal que los padres iniciaron una búsqueda para recuperarlo, aclarando que el muñeco “no tiene valor material, pero sí un enorme significado afectivo”.

El alivio llegó poco después, cuando una empleada de un local gastronómico halló el peluche y no dudó en devolverlo. Así, Nina volvió a abrazar a su querido juguete y la historia cerró con la mejor de las noticias: una muestra de empatía que dejó una sonrisa no solo en ella, sino también en quienes siguieron el caso.

Compartí esta nota en redes sociales:







