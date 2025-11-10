lunes 10 de noviembre 2025

Operativo

Interceptaron a dos cazadores con galgos y animales faenados en Iglesia: actuó la Justicia de Paz

Dos hombres de Rodeo fueron sorprendidos en el llano de los Médanos con un suri, una liebre europea y cinco galgos utilizados para la caza ilegal; la Justicia ordenó el decomiso y se labraron las infracciones correspondientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un importante operativo de conservación realizado en Iglesia terminó con la interceptación de dos cazadores que circulaban con animales silvestres faenados y cinco perros galgos. El hecho ocurrió en el llano de los Médanos, en una zona cercana a la reserva de San Guillermo, donde la caza está estrictamente prohibida.

El procedimiento fue llevado adelante por agentes del equipo de Fauna de zona norte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quienes llegaron al lugar tras recibir una denuncia que advertía sobre movimientos sospechosos de una camioneta. Al detener una Renault Oroch e inspeccionarla, hallaron un suri y una liebre europea ya cazados, animales que habían sido perseguidos con galgos, una práctica ilegal y sancionada por normativa provincial y por leyes de maltrato animal.

Las dos personas involucradas, oriundas de Rodeo, fueron notificadas y el acta de infracción quedó asentada. Por orden de la jueza de Paz de Iglesia, se dispuso el decomiso inmediato de los animales encontrados.

Desde Ambiente recordaron que la Ley 606-L prohíbe la caza de fauna silvestre en todo el territorio provincial, incluyendo el hostigamiento, la destrucción de hábitats y la tenencia o transporte de animales o sus derivados. Las autoridades remarcaron que la caza es un delito y pidieron a la población denunciar cualquier actividad irregular en los Centros Operativos o a los teléfonos 4305057 y 2644305057.

