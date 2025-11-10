Interceptaron a dos cazadores con galgos y animales faenados en Iglesia: actuó la Justicia de Paz
Dos hombres de Rodeo fueron sorprendidos en el llano de los Médanos con un suri, una liebre europea y cinco galgos utilizados para la caza ilegal; la Justicia ordenó el decomiso y se labraron las infracciones correspondientes.
Un importante operativo de conservación realizado en Iglesia terminó con la interceptación de dos cazadores que circulaban con animales silvestres faenados y cinco perros galgos. El hecho ocurrió en el llano de los Médanos, en una zona cercana a la reserva de San Guillermo, donde la caza está estrictamente prohibida.
El procedimiento fue llevado adelante por agentes del equipo de Fauna de zona norte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quienes llegaron al lugar tras recibir una denuncia que advertía sobre movimientos sospechosos de una camioneta. Al detener una Renault Oroch e inspeccionarla, hallaron un suri y una liebre europea ya cazados, animales que habían sido perseguidos con galgos, una práctica ilegal y sancionada por normativa provincial y por leyes de maltrato animal.
Las dos personas involucradas, oriundas de Rodeo, fueron notificadas y el acta de infracción quedó asentada. Por orden de la jueza de Paz de Iglesia, se dispuso el decomiso inmediato de los animales encontrados.
Desde Ambiente recordaron que la Ley 606-L prohíbe la caza de fauna silvestre en todo el territorio provincial, incluyendo el hostigamiento, la destrucción de hábitats y la tenencia o transporte de animales o sus derivados. Las autoridades remarcaron que la caza es un delito y pidieron a la población denunciar cualquier actividad irregular en los Centros Operativos o a los teléfonos 4305057 y 2644305057.