Interceptaron a dos cazadores con galgos y animales faenados en Iglesia: actuó la Justicia de Paz

Un importante operativo de conservación realizado en Iglesia terminó con la interceptación de dos cazadores que circulaban con animales silvestres faenados y cinco perros galgos. El hecho ocurrió en el llano de los Médanos, en una zona cercana a la reserva de San Guillermo, donde la caza está estrictamente prohibida.

El procedimiento fue llevado adelante por agentes del equipo de Fauna de zona norte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quienes llegaron al lugar tras recibir una denuncia que advertía sobre movimientos sospechosos de una camioneta. Al detener una Renault Oroch e inspeccionarla, hallaron un suri y una liebre europea ya cazados, animales que habían sido perseguidos con galgos, una práctica ilegal y sancionada por normativa provincial y por leyes de maltrato animal.

Las dos personas involucradas, oriundas de Rodeo, fueron notificadas y el acta de infracción quedó asentada. Por orden de la jueza de Paz de Iglesia, se dispuso el decomiso inmediato de los animales encontrados.

Desde Ambiente recordaron que la Ley 606-L prohíbe la caza de fauna silvestre en todo el territorio provincial, incluyendo el hostigamiento, la destrucción de hábitats y la tenencia o transporte de animales o sus derivados. Las autoridades remarcaron que la caza es un delito y pidieron a la población denunciar cualquier actividad irregular en los Centros Operativos o a los teléfonos 4305057 y 2644305057.