lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Matrimonio emblemático

El amor sobrevoló Punta Negra por la boda de una pareja sanjuanina

Juan y Yamila sellaron su amor en una emotiva ceremonia en el Dique Punta Negra. Con esta unión, ya son siete los Matrimonios Emblemáticos celebrados por el Ministerio de Gobierno en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
matrimonios emblemáticos
54913149697_3ced9f036b_c
54914229608_6714d223f0_c

En un atardecer cargado de emoción y rodeados por el imponente entorno del Dique Punta Negra, Juan Ramón Rodríguez López, de 41 años, y Yamila del Valle Ferotti Miketek, de 29, dieron el “sí, quiero” en el marco del séptimo Matrimonio Emblemático impulsado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Estado del Registro Civil y Capacidad de las Personas.

Lee además
dona tu metro cuadrado une a la comunidad sanjuanina para construir el nuevo templo de guadalupe
Solidaridad

"Doná tu metro cuadrado" une a la comunidad sanjuanina para construir el nuevo templo de Guadalupe
volvio la sonrisa: la nena que habia perdido su peluche en el patio alvear logro recuperarlo
Gesto de solidaridad

Volvió la sonrisa: la nena que había perdido su peluche en el Patio Alvear logró recuperarlo
54914229608_6714d223f0_c

La ceremonia tuvo lugar el viernes 7 de noviembre de 2025, a las 19 horas, en un clima de alegría y celebración compartida con familiares y amigos que acompañaron a la pareja en este momento inolvidable.

Juan y Yamila se conocieron hace cinco años durante una juntada de amigos. Desde entonces, construyeron una relación basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Hace tres años decidieron convivir y, este 2025, sellaron su compromiso con el matrimonio, eligiendo un escenario natural único para dar este gran paso.

La propuesta del Ministerio de Gobierno invita a las parejas sanjuaninas a vivir su unión en lugares destacados por su belleza y significado, convirtiendo el acto civil en una experiencia cargada de emoción y simbolismo.

54913149697_3ced9f036b_c

¿Cómo solicitar un Matrimonio Emblemático?

Las parejas interesadas deben acercarse por la delegación del Registro Civil de su preferencia, en horario de 7.30 a 14 horas, donde se les entregará una solicitud para indicar el lugar elegido para la ceremonia. Además, deben presentar la siguiente documentación:

  • DNI y copias de los DNI de los contrayentes y testigos.
  • Acta de matrimonio con nota marginal de divorcio (si corresponde).
  • Acta de defunción y acta de matrimonio (en caso de viudez).
  • Partida de nacimiento (si alguno nació fuera de la provincia).

En cuanto a los testigos, si ambos contrayentes residen en la jurisdicción donde se celebrará el matrimonio, deberán presentar dos. Si alguno vive fuera de ella, deberán presentar cuatro.

También se requiere el pago del canon o tasa vigente correspondiente a la celebración en un lugar emblemático.

El día de la ceremonia, tanto los contrayentes como los testigos deberán presentarse con su DNI vigente para acreditar identidad ante el oficial público.

Seguí leyendo

Interceptaron a dos cazadores con galgos y animales faenados en Iglesia: actuó la Justicia de Paz

Carlos Illanes y Cecilia Soler: el amor, la danza y el placer de compartir la vida

Marcelo Casiva presentó "Protegidos" en una noche donde se entrelazaron la palabra, la música y la emoción

¡Momento histórico! "El Payito" donó dinero y se volvió viral en las redes

Los docentes universitarios van a un nuevo paro de actividades, esta vez por tres días

El contundente mensaje del papá de Lucía Rubiño, en el 19° cumpleaños de la joven: "No podrá ser culpa de dos mugres"

Mirá los horarios en los que atiende en Vacunatorio Central de San Juan

Peligro en la noche: filmaron picadas de motos y autos en el interior de El Pinar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el contundente mensaje del papa de lucia rubino, en el 19° cumpleanos de la joven: no podra ser culpa de dos mugres
Dolor

El contundente mensaje del papá de Lucía Rubiño, en el 19° cumpleaños de la joven: "No podrá ser culpa de dos mugres"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad
¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante, Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso
A sacar la calculadora y las velas

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante, Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes
IPV

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes

Te Puede Interesar

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital
Detenido en la madrugada

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital

Por Walter Vilca
Dos sanjuaninos convirtieron el descarte de la olivicultura en alimento para animales de consumo
Ciencia

Dos sanjuaninos convirtieron el descarte de la olivicultura en alimento para animales de consumo

Desamparados se quedó sin DT y en su lugar asumió un histórico
Tras la derrota

Desamparados se quedó sin DT y en su lugar asumió un histórico

El amor sobrevoló Punta Negra por la boda de una pareja sanjuanina
Matrimonio emblemático

El amor sobrevoló Punta Negra por la boda de una pareja sanjuanina

Otro barra de San Martín preso: tenía pedido de captura, se presentó en la Federal y quedó al descubierto
Al Penal

Otro barra de San Martín preso: tenía pedido de captura, se presentó en la Federal y quedó al descubierto