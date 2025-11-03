El EPRE llega a Tudcum y Angualasto para atender reclamos y asesorar a los vecinos

La Municipalidad de Iglesia informó que este jueves 6 de noviembre , a partir de las 10.30 horas , personal del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) atenderá en las Delegaciones Municipales de Tudcum y Angualasto , para asistir a los vecinos de esas localidades y zonas cercanas.

Durante la jornada, los usuarios podrán realizar trámites y consultas vinculadas al servicio eléctrico, entre ellos:

Inscripción a la tarifa social y a los subsidios nacionales.

Reclamos por errores en la facturación.

Verificación del correcto funcionamiento de los medidores.

Acceso a planes de pago de hasta 12 cuotas sin interés, disponibles para beneficiarios de la tarifa social.

Desde el municipio recordaron que, para ser atendidos, los interesados deben presentar una fotocopia del DNI y de la factura de electricidad.

Esta iniciativa busca acercar los servicios del EPRE a las comunidades del departamento, facilitando la gestión de trámites sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad.