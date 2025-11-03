Avanza la venta de entradas para la Fiesta del Sol: cuál es el día más elegido

Tras el inicio de la venta presencial de entradas para la Fiesta Nacional del Sol, cómo es el movimiento en el Teatro del Bicentenario.

El pasado viernes comenzó la venta presencial de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025, que se realizará los próximos 20, 21 y 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. Desde ese momento, las boleterías del Teatro del Bicentenario, donde se adquieren los tickets, muestran un peregrinar lento pero constante de sanjuaninos que se acercan a comprar sus boletos. Hasta el momento, la noche más convocante es la del jueves, que tendrá como protagonista al cuarteto en el escenario mayor.

“Tanto el viernes como el sábado y lo que va de hoy lunes se está notando un movimiento parejo de gente que viene, pero tranquilo. Es decir, no se agolpa gran cantidad de personas al mismo tiempo. Así que vamos bien”, comentaron desde las boleterías del TB habilitadas para la compra de las entradas de la Fiesta, que esta vez se desarrollará bajo el lema “San Juan, Mi Tierra Querida”, en horario de 9 a 19.

image

En cuanto a los tickets más vendidos, dijeron sin dudar que corresponden al día jueves 20 de noviembre, noche en la que se presentarán en el show central en el Estadio los músicos de cuarteto: La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Q’Lokura y Sabroso.

Más allá de eso, aseguraron que aún no tienen precisiones sobre la cantidad de entradas vendidas. En ese contexto, Tiempo de San Juan consultó al Ministerio de Turismo sobre la cifra, pero no obtuvo respuesta.

Cabe recordar que los tickets más costosos, que son los que incluyen el acceso a los espectáculos musicales, permiten ingresar también a la Feria y Exposición, y al espectáculo artístico que se vivirá todas las noches en el Velódromo.

En cuanto al resto de los shows, se espera que el viernes 21 de noviembre suban a escena Estelares y Ciro y Los Persas, y el sábado 22 lo hagan Soledad, Emanero y Nicki Nicole.

image

Precios y detalles a tener en cuenta sobre la venta de entradas

Los precios para disfrutar de los recitales en el Estadio San Juan del Bicentenario varían según la ubicación: $10.000 popular norte y sur, $25.000 campo (de pie), $30.000 platea alta y $35.000 platea baja (numerada). Todas las entradas incluyen el acceso a la Feria y al show del Velódromo. Las entradas sin acceso al estadio podrán adquirirse a $5.000. Los menores de seis (6) años ingresan gratis únicamente a la Feria y al Velódromo.

Cabe destacar que está disponible la opción de adquirir entradas con tarjeta de crédito Visa o Mastercard de Banco San Juan, en tres (3) cuotas sin interés. El máximo de venta permitido por persona es de cinco (5) entradas.

image

Al mismo tiempo, sigue vigente la venta de tickets de forma virtual a través de la plataforma Autoentrada (clic aquí).

En tanto, los jubilados pueden acceder a entradas gratuitas para disfrutar de la FNS (con acceso a la Feria, Velódromo y tribuna popular en el Estadio San Juan del Bicentenario). Para ello, estarán disponibles 1.000 tickets para cada jornada, los cuales se pueden retirar por boletería del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19 hs. Una vez agotado el cupo, los jubilados tendrán la posibilidad de adquirir estas entradas con un descuento del 50%.

Respecto a la accesibilidad durante la Fiesta, habrá 108 y 24 espacios en el Velódromo y el Estadio, respectivamente, para personas que se movilizan en silla de ruedas, así como 100 localidades en tribunas populares para personas con otras discapacidades debidamente acreditadas. Los interesados deberán retirar las entradas presentando el carnet correspondiente en las mismas boleterías. Al mismo tiempo, las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al show del Velódromo presentando simplemente su carnet.