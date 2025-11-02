domingo 2 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuenta regresiva

Récord de interés privado; la Fiesta Nacional del Sol 2025 ya agotó todos los stands y llegan curiosidades

La próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol alcanzó un récord: a 20 dias del inicio se agotaron todos los stands comerciales. Mirá como será por dentro.

Por Elizabeth Pérez
La demanda por tener stands en la Fiesta Nacional del Sol superó las expectativas, según la información oficial.&nbsp;

La demanda por tener stands en la Fiesta Nacional del Sol superó las expectativas, según la información oficial. 

image

La Fiesta Nacional del Sol 2025 ya marcó un nuevo récord antes de comenzar: a 20 días de su inicio ya tiene todos los espacios de stands completamente vendidos. La confirmación llegó desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, y refleja el enorme interés del sector privado en participar de la celebración más importante de San Juan.

Lee además
¡sorpresa en el tb! empezo la venta de entradas para la fiesta nacional del sol 2025
Cuenta regresiva

¡Sorpresa en el TB! Empezó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025
El año pasado el FNS Forum fue un éxito. Este 2025 vuelve para poner a San Juan en el centro de la agenda económica y productiva del país, con la presencia de líderes de la minería, la diplomacia, la innovación y el deporte.
Los nombres que brillarán en el Forum 2025

El lado empresarial de la Fiesta Nacional del Sol: Luciana Aymar, CEOs mineros, influencers del momento y embajadores; en San Juan

Pero además del éxito comercial, esta edición incorporará dos novedades que prometen mejorar la experiencia del público y fortalecer la identidad productiva local: habrá una plaza de la Ruta del Vino y del Olivo, y además, un espacio renovado, más grande y jerarquizado para emprendedores y artesanos.

Récord de participación privada

La edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol se realizará el 20, 21 y 22 de noviembre y ya se convirtió en un fenómeno comercial. “Todos los espacios están vendidos”, confirmó el ministro de Producción, Gustavo Fernández, quien destacó que el interés superó las expectativas iniciales.

El funcionario señaló que más de 70 stands fueron contratados por empresas locales, nacionales e internacionales, reflejando la confianza del sector privado en el impacto de la fiesta como vidriera productiva y turística. “Va a haber un muy buen apoyo del sector privado, igual que el año pasado”, destacó el funcionario, remarcando la importancia de este respaldo para el desarrollo económico de la provincia. Mirá como será por dentro:

predio ferial Fiesta Nacional del Sol 2025

Bodegas y aceiteras, en un mismo espacio

Pensando en la experiencia del visitante y en la valorización de los productos regionales, la Fiesta Nacional del Sol sumará una novedad que promete ser uno de los puntos más visitados del predio: la Plaza de la Ruta del Vino y del Olivo.

Por primera vez, bodegas y fábricas de aceite estarán reunidas en un espacio concentrado y temático, diseñado para facilitar el recorrido y destacar la identidad vitivinícola y olivícola de San Juan.

“Va a haber una plaza que será la ruta del vino y del olivo, donde la gente podrá identificar un punto único para conocer y degustar ambos productos”, explicó Fernández.

El año pasado estos stands estaban distribuidos en distintos sectores del predio, lo que diluía su presencia. Ahora, la idea es que el visitante pueda encontrar en un mismo lugar la historia, la producción y la calidad que caracterizan a dos de los pilares productivos de la provincia.

Más protagonismo para emprendedores y artesanos

Otra de las transformaciones importantes que traerá la FNS 2025 será el nuevo espacio para emprendedores y artesanos. Si bien este sector ya tenía presencia en ediciones anteriores, el ministro adelantó que este año tendrá un salto de calidad y jerarquía.

“El año pasado hubo unas carpas nada más. Este año queremos darles un lugar destacado, tanto a los emprendedores como a los artesanos”, precisó Fernández.

La decisión apunta a visibilizar la producción local y reconocer el trabajo de quienes generan valor desde sus talleres, emprendimientos y pequeñas industrias. En palabras del funcionario, la meta es que la gente pueda descubrir, comprar y conocer de cerca lo que se produce en San Juan, más allá de las grandes empresas.

Con todos los stands vendidos, nuevas propuestas temáticas y una fuerte apuesta al protagonismo local, la Fiesta Nacional del Sol 2025 promete superar sus propias marcas. En el gobierno destacan también que la masiva participación de empresas refleja la consolidación del modelo de articulación entre el Estado y el sector privado que impulsan las autoridades.

De esta forma, la fiesta sanjuanina se ha transformado en una plataforma de exhibición productiva, cultural y turística, en la que conviven por tres días las grandes compañías, pymes, cámaras empresarias, emprendedores y organismos estatales.

Temas
Seguí leyendo

Quiénes ponen los millones para la Fiesta Nacional del Sol: mineras y bancos, las empresas que financian la gran vidriera sanjuanina

Fiesta Nacional del Sol 2025: el show del velódromo mostrará a San Juan, sus tradiciones, paisajes, presente y futuro

"San Juan, mi tierra querida" comienza a tomar forma de cara a una nueva edición de la FNS2025

Las ventas en San Juan cayeron 13% en el comercio sanjuanino, pero creció el ticket promedio

Anses comienza el calendario de pagos: mirá cuándo cobrás

Tras las elecciones, el Gobierno nacional cambia su política económica para priorizar la reactivación

El riesgo país tocó un mínimo en nueve meses

Así fue el impresionante operativo para traer la laminadora al EPSE: facilitará la fabricación de paneles solares

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Luis Caputo y Javier Milei
Volantazo

Tras las elecciones, el Gobierno nacional cambia su política económica para priorizar la reactivación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Gentileza: Diario de Cuyo. 
Este domingo

Una fiesta de Halloween terminó con una decena de autos radiados y un local clausurado en Rawson

Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez
Historias del Crimen

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez

Te Puede Interesar

La demanda por tener stands en la Fiesta Nacional del Sol superó las expectativas, según la información oficial. 
Cuenta regresiva

Récord de interés privado; la Fiesta Nacional del Sol 2025 ya agotó todos los stands y llegan curiosidades

Por Elizabeth Pérez
Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Romagnoli, a corazón abierto: La estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final
Declaraciones

Romagnoli, a corazón abierto: "La estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final"

Durante los feriados de Carnaval, el comercio sanjuanino permanecerá una jornada cerrado y abrirá la otra.
Economía

Las ventas en San Juan cayeron 13% en el comercio sanjuanino, pero creció el ticket promedio

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino