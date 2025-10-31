viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuenta regresiva

¡Sorpresa en el TB!: empezó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025

Si bien oficialmente la venta presencial iba a comenzar el 5 de noviembre, desde este viernes comenzó la venta de tickets para la gran fiesta de todos los sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La venta presencial de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025 se adelantó una semana. Si bien desde la organización se había establecido el 5 de noviembre como fecha de inicio, desde este viernes ya se están vendiendo en las boleterías del Teatro del Bicentenario.

Lee además
Nicolás Rodríguez, creador del guion del espectáculo central de la Fiesta Nacional del Sol 2025
Cuenta regresiva

Fiesta Nacional del Sol 2025: el show del velódromo mostrará a San Juan, sus tradiciones, paisajes, presente y futuro
san juan, mi tierra querida comienza a tomar forma de cara a una nueva edicion de la fns2025
Puntapié inicial

"San Juan, mi tierra querida" comienza a tomar forma de cara a una nueva edición de la FNS2025

Los precios para disfrutar los recitales en el Estadio San Juan del Bicentenario varían según la ubicación: $ 10.000 popular norte y sur, $25.000 campo (de pie), $30.000 platea alta y $ 35.000 platea baja (numerada). Todas las entradas incluyen el acceso a la Feria y al show del Velódromo. Las entradas sin acceso al estadio podrán adquirirse a $ 5000. Los Menores de seis (6) años solamente ingresan gratis a la feria y al velódromo.

Cabe destacar que estará disponible la opción de adquirir entradas con tarjeta de crédito, Visa o Mastercard de Banco San Juan en tres (3) cuotas sin interés. El máximo de venta permitido por persona es de cinco entradas.

Entradas para jubilados y personas con discapacidad

Los jubilados podrán acceder a entradas gratuitas para disfrutar de la FNS (con acceso a feria, velódromo y tribuna popular en el Estadio San Juan del Bicentenario). Para eso, estarán disponibles 1000 tickets para cada jornada, los cuales se podrán retirar por boletería del Teatro del Bicentenario a partir de este viernes 31 de octubre, de 9 a 19 hs.

Una vez agotado el cupo, los jubilados tendrán la posibilidad de adquirir estas entradas con un descuento del 50%.

Respecto a la accesibilidad durante la fiesta, habrá 108 y 24 espacios en el Velódromo y Estadio, respectivamente, para personas que se movilizan en silla de ruedas, así como 100 localidades en tribunas populares para personas con otras discapacidades debidamente acreditadas. Los interesados deberán retirar las entradas presentando el carnet correspondiente, por la boletería del Teatro desde este viernes 31 de octubre

Cabe mencionar que todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la feria y al show del velódromo simplemente presentando su carnet.

Temas
Seguí leyendo

Las fotos y proyectos de cada una de las candidatas a Emprendedora del Sol 2025

Video: conoció al "Payito", le convidó agua, le regaló dinero y se hizo viral

Video: aparecieron luces extrañas en el cielo sanjuanino, ¿fueron meteoritos?

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Música para unir culturas en el Auditorio Juan Victoria: un concierto por los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina

Vandalismo en La Bebida: destrozaron el monumento que mantenía vivo el recuerdo de Nicolás Naranjo

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dolor en san juan por la muerte de un joven y querido enfermero
Fallecimiento

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes
Sarmiento

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia
Caso Emir Barboza

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

Este es el joven detenido, quien quedó alojado en la Comisaría 22da de Rodeo.
Operativo policial

Detuvieron a un joven iglesiano por acosar a chicos y por tenencia de pornografía infantil

Te Puede Interesar

 Empresarios japoneses en el proyecto de cobre Los Azules hace un par de meses. 
Declaraciones

El cobre sanjuanino, en la mira de Tokio: agenda binacional en marcha

Por Elizabeth Pérez
El dólar cierra la semana en San Juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480
Mercado cambiario

El dólar cierra la semana en San Juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480

José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados
Elecciones en el Foro

José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados

Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído
Disputa minera

Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca "compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído"

¡Sorpresa en el TB!: empezó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025
Cuenta regresiva

¡Sorpresa en el TB!: empezó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025