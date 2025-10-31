Por el viento Zonda, hay alerta por la falta de agua potable y cortes de luz en San Juan

San Juan amaneció este viernes bajo la influencia del viento Zonda, un fenómeno que volvió a hacerse sentir con fuerza en varios departamentos y que generó preocupación por sus efectos en los servicios básicos.

Ante esta situación, Obras Sanitarias (OS) emitió un comunicado advirtiendo sobre la posible disminución del suministro de agua potable y eventuales cortes de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia.

Desde el organismo explicaron que las fuertes ráfagas pueden ocasionar obstrucciones en las tomas de agua cruda o afectar el normal funcionamiento de los sistemas, lo que podría derivar en una baja presión o interrupciones del servicio.

Para afrontar estas contingencias, OS recordó que los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de este tipo por más de 24 horas, siempre que se realice un uso racional del agua, priorizando las actividades básicas como bebida, higiene y alimentación.

Además, informaron que, debido al alerta meteorológica vigente, se reforzaron las guardias de mantenimiento, servicios y atención al usuario para asegurar la continuidad del suministro y responder con rapidez ante cualquier inconveniente.

El organismo recomendó a la población extremar el cuidado del agua potable durante toda la jornada y ante cualquier consulta comunicarse a los teléfonos 264 5064444 o 0800 222 6773.

Alerta meteorológica por viento Zonda

De acuerdo al Alerta Meteorológica N° 59/25, emitida por la Dirección de Protección Civil, durante la mañana, tarde y noche de este viernes 31 de octubre se prevé la ocurrencia de viento Zonda en los sectores de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Bajo la alerta amarilla, el área será afectada por vientos con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, aumento de la temperatura y muy baja humedad relativa.

Recomendaciones ante los fuertes vientos

Protección Civil instó a la población a tomar medidas preventivas para evitar accidentes y daños materiales:

Prestar atención a cables caídos, ramas y objetos sueltos.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución, mantener distancia entre vehículos y circular con luces bajas encendidas.

No detenerse debajo de árboles, marquesinas o carteles.

Tener linternas cargadas y listas ante posibles cortes de luz.

Alto riesgo de incendios forestales

El organismo también advirtió que, debido a las condiciones de sequedad y altas temperaturas, el riesgo de incendios forestales es alto.

Entre las principales recomendaciones se incluyen: