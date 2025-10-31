viernes 31 de octubre 2025

Tiempo paranormal

Halloween: el mapa "caliente" de las brujas en San Juan

Con Tiempo Paranormal armamos un mapa con los puntos que concentran la mayor actividad mística de la provincia. Entre cuevas, cerros y rituales bajo la luna, estos lugares se transforman cada octubre en verdaderos epicentros de energía. Este año, además, el Halloween llega en plena temporada de Escorpio, signo de magia, misterio y transformación.

En San Juan, el Halloween no solo se vive con disfraces y fiestas, sino también con una profunda conexión espiritual. La tradición esotérica local marca que hay tres zonas especialmente “calientes” en cuanto a energía y prácticas místicas: Zonda, Calingasta y Valle Fértil. Allí, la noche del 31 de octubre se llena de rituales, limpiezas, meditaciones y encuentros entre brujas y brujos que trabajan con las fuerzas naturales y los ciclos astrológicos.

Los tres puntos donde “late” la magia en San Juan

En San Juan, la brujería tiene su propio mapa energético con tres zonas “calientes” claramente identificadas por los especialistas. La primera es el Villicum, considerado el epicentro de las Salamancas, donde se practica magia ancestral ligada a la adoración del fuego y a antiguos rituales de poder, tanto benéficos como oscuros. La segunda zona clave son los cementerios, espacios asociados a la magia africanista, especialmente a cultos como la Umbanda y la Kimbanda, donde se invocan entidades como Eshús y Pombagiras y se realizan ofrendas o sacrificios. En San Juan, los camposantos de Rawson y San Miguel son señalados por su “energía más densa”. El tercer punto de alta carga son los lugares de Zonda, Pocito y Valle Fértil, donde la elevación natural y la composición mineral del terreno potencian prácticas mágicas y rituales de conexión con la naturaleza. En estos lugares, especialmente en La Ciénaga, se han detectado portales energéticos y una concentración inusual de fuerzas telúricas que atraen a grupos esotéricos de todo el país.

Los distintos tipos de brujas y el auge de los brujos hombres

En San Juan conviven diferentes tradiciones dentro del universo esotérico. Las brujas naturales trabajan con elementos de la tierra y ciclos lunares; las wiccanas siguen un camino espiritual más ritualizado; y las canalizadoras o tarotistas enfocan su energía en la intuición y la guía personal.

Sin embargo, en los últimos años, los brujos hombres comenzaron a ocupar un lugar central. Formados en sanación energética, astrología o magia elemental, participan activamente en los círculos espirituales y en rituales colectivos. “Hay un resurgir de lo masculino espiritual, del hombre que se conecta con su intuición y su energía protectora”, explican desde distintos grupos de prácticas alternativas en la provincia.

Un Halloween en temporada de Escorpio: cuando el velo se vuelve más delgado

Este año, el Halloween coincide con la temporada de Escorpio, signo regido por Plutón y Marte, asociado a la muerte simbólica, el renacimiento y la transformación profunda. Según astrólogos locales, eso potencia los rituales relacionados con la limpieza energética, el cierre de etapas y la atracción de nuevas oportunidades.

