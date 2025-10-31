Halloween: el mapa "caliente" de las brujas en San Juan

En San Juan, el Halloween no solo se vive con disfraces y fiestas, sino también con una profunda conexión espiritual. La tradición esotérica local marca que hay tres zonas especialmente “calientes” en cuanto a energía y prácticas místicas: Zonda, Calingasta y Valle Fértil. Allí, la noche del 31 de octubre se llena de rituales, limpiezas, meditaciones y encuentros entre brujas y brujos que trabajan con las fuerzas naturales y los ciclos astrológicos.

En San Juan, la brujería tiene su propio mapa energético con tres zonas “calientes” claramente identificadas por los especialistas. La primera es el Villicum , considerado el epicentro de las Salamancas, donde se practica magia ancestral ligada a la adoración del fuego y a antiguos rituales de poder, tanto benéficos como oscuros. La segunda zona clave son los cementerios , espacios asociados a la magia africanista, especialmente a cultos como la Umbanda y la Kimbanda, donde se invocan entidades como Eshús y Pombagiras y se realizan ofrendas o sacrificios. En San Juan, los camposantos de Rawson y San Miguel son señalados por su “energía más densa”. El tercer punto de alta carga son los lugares de Zonda, Pocito y Valle Fértil , donde la elevación natural y la composición mineral del terreno potencian prácticas mágicas y rituales de conexión con la naturaleza. En estos lugares, especialmente en La Ciénaga , se han detectado portales energéticos y una concentración inusual de fuerzas telúricas que atraen a grupos esotéricos de todo el país.

Los distintos tipos de brujas y el auge de los brujos hombres

En San Juan conviven diferentes tradiciones dentro del universo esotérico. Las brujas naturales trabajan con elementos de la tierra y ciclos lunares; las wiccanas siguen un camino espiritual más ritualizado; y las canalizadoras o tarotistas enfocan su energía en la intuición y la guía personal.

Sin embargo, en los últimos años, los brujos hombres comenzaron a ocupar un lugar central. Formados en sanación energética, astrología o magia elemental, participan activamente en los círculos espirituales y en rituales colectivos. “Hay un resurgir de lo masculino espiritual, del hombre que se conecta con su intuición y su energía protectora”, explican desde distintos grupos de prácticas alternativas en la provincia.

Un Halloween en temporada de Escorpio: cuando el velo se vuelve más delgado

Este año, el Halloween coincide con la temporada de Escorpio, signo regido por Plutón y Marte, asociado a la muerte simbólica, el renacimiento y la transformación profunda. Según astrólogos locales, eso potencia los rituales relacionados con la limpieza energética, el cierre de etapas y la atracción de nuevas oportunidades.

