miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Resultados

Teoría made in Calingasta: la incidencia de los "votos gendarme"

Para las legislativas del 26 de octubre, se habilitó a votar a casi 1.000 personas vinculadas con la fuerza. La explicación que ensayan puertas adentro de los partidos políticos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Iglesia 1.jpg

Pasaron las elecciones y empiezan los análisis de los datos finos dentro de los espacios políticos. Uno de los casos más llamativos es el de Calingasta, departamento en donde para las elecciones de término medio, como son nacionales, se habilita a votar a los gendarmes con domicilio en otros puntos del país. Tanto en Fuerza San Juan como en Por San Juan ensayaron teorías respecto del crecimiento de La Libertad Avanza en este departamento y en ambos frentes llegaron a una conclusión parecida: la incidencia del voto gendarme.

Lee además
finalizo el escrutinio definitivo y el peronismo, por san juan y los libertarios ocuparan las tres bancas en diputados de la nacion
Confirmado

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación
arranca el escrutinio definitivo en san juan, con caucete como protagonista
Elecciones 2025

Arranca el escrutinio definitivo en San Juan, con Caucete como protagonista

No es la primera vez que se habilita el voto de los gendarmes que residen en Calingasta –aspirantes y gendarmes enviados al departamento-. En el 2021 se instrumentó esta práctica, razón por cual el padrón en las intermedias crece bastante. Solo basta comparar los números de empadronados en el 2023 con los del 2025: 6.571 electores contra 9.228 habilitados para este 26 de octubre.

En las dos fuerzas políticas, están convencidas que hubo una bajada de línea dentro de Gendarmería para que votaran a La Libertad Avanza porque es un frente con el que hay más acuerdos ideológicos generales que con el resto. “En Barreal LLA ganó en todas las mesas, excepto en dos y es en esas mesas donde votan los gendarmes”, informó una de las fuentes consultadas.

En el 2021, los votos se dispersaron entre todas las opciones nacionales disponibles. No había sintonía de Gendarmería con el peronismo de Alberto Fernández, que en San Juan llevaba en la boleta a Walberto Allende, Fabiola Aubone y Luis Rueda, pero respondieron con algunos votos; lo mismo pasó con Cambiemos, que llevaba a Susana Laciar como candidata en primer término. Pero la cosa cambió en el 2025. Las fuerzas de seguridad tienen un sentimiento de pertenencia a los enunciados de La Libertad Avanza, generando una fuerte adhesión en el sector.

Votaron en la contienda del 26 de octubre los 490 aspirantes que se preparan para ser gendarmes en Calingasta y los casi 500 que integran el Escuadrón 26 de Gendarmería. Y si de algo están seguros los dirigentes del departamento es que hubo una bajada de línea, que terminó siendo acatada, lo que le permitió a La Libertad Avanza cosechar 1.662 votos, quedando tercera pero a un voto de Fuerza San Juan y a 328 de Fuerza San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Tras ganar las elecciones, Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó en vivo

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Curiosidades de las legislativas en San Juan: así les fue a los seis principales dirigentes en sus mesas

La idea del cerebro del mileísmo sanjuanino que persiste: ¿renuncia a su banca?

Las acciones argentinas trepan hasta 35% en Wall Street tras la victoria de La Libertad Avanza

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un famoso hospital de san juan se transforma: mira como
Salud Pública

Un famoso hospital de San Juan se transforma: mirá cómo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación
Confirmado

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Representantes de los gremios sanjuaninos analizan la inminente reforma laboral del Gobierno y advierten que no permitirán retrocesos en derechos ni un techo salarial encubierto.
Tema polémico

Gremios sanjuaninos fijan posición: hasta dónde ceden con la reforma laboral y los salarios dinámicos

Carlos Fernández, en una entrevista exclusiva a Tiempo en 2018.
Caso Malaya

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura

Barby Rosselot, campeona nacional barista, junto a Facundo Ovejero y Fabricio Rubino (segundo y tercer lugar)
Orgullo local

Barby Rosselot, la campeona barista que defendió el título y volvió a dejar a San Juan en la cima del café nacional