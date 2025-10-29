Teoría made in Calingasta: la incidencia de los "votos gendarme"

Pasaron las elecciones y empiezan los análisis de los datos finos dentro de los espacios políticos. Uno de los casos más llamativos es el de Calingasta, departamento en donde para las elecciones de término medio, como son nacionales, se habilita a votar a los gendarmes con domicilio en otros puntos del país. Tanto en Fuerza San Juan como en Por San Juan ensayaron teorías respecto del crecimiento de La Libertad Avanza en este departamento y en ambos frentes llegaron a una conclusión parecida: la incidencia del voto gendarme.

No es la primera vez que se habilita el voto de los gendarmes que residen en Calingasta –aspirantes y gendarmes enviados al departamento-. En el 2021 se instrumentó esta práctica, razón por cual el padrón en las intermedias crece bastante. Solo basta comparar los números de empadronados en el 2023 con los del 2025: 6.571 electores contra 9.228 habilitados para este 26 de octubre.

En las dos fuerzas políticas, están convencidas que hubo una bajada de línea dentro de Gendarmería para que votaran a La Libertad Avanza porque es un frente con el que hay más acuerdos ideológicos generales que con el resto. “En Barreal LLA ganó en todas las mesas, excepto en dos y es en esas mesas donde votan los gendarmes”, informó una de las fuentes consultadas.

En el 2021, los votos se dispersaron entre todas las opciones nacionales disponibles. No había sintonía de Gendarmería con el peronismo de Alberto Fernández, que en San Juan llevaba en la boleta a Walberto Allende, Fabiola Aubone y Luis Rueda, pero respondieron con algunos votos; lo mismo pasó con Cambiemos, que llevaba a Susana Laciar como candidata en primer término. Pero la cosa cambió en el 2025. Las fuerzas de seguridad tienen un sentimiento de pertenencia a los enunciados de La Libertad Avanza, generando una fuerte adhesión en el sector.

Votaron en la contienda del 26 de octubre los 490 aspirantes que se preparan para ser gendarmes en Calingasta y los casi 500 que integran el Escuadrón 26 de Gendarmería. Y si de algo están seguros los dirigentes del departamento es que hubo una bajada de línea, que terminó siendo acatada, lo que le permitió a La Libertad Avanza cosechar 1.662 votos, quedando tercera pero a un voto de Fuerza San Juan y a 328 de Fuerza San Juan.