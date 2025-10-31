Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Este jueves por la tarde, cerca de las 19:00 horas, hubo un fuerte choque en la reconocida “esquina negra” de Rawson, precisamente en Lateral Este de Ruta 40 y Progreso. En esta ocasión, un motociclista terminó muy herido y ahora se encuentra internado en el Hospital Rawson en gravísimo estado de salud.

El siniestro fue protagonizado por un motociclista, que iba acompañado de su hijo de 11 años; y un auto Renault R6 que lo manejaba un joven de 35 años. El que ahora está luchando por su vida es el conductor de la moto, Jorge Sanz (53).

Según su último parte médico, este hombre sufrió traumatismo encéfalo craneal (TEC), perdida de sangre por la oreja izquierda, herida cortante en el abdomen, neumotórax izquierdo, escoriaciones y politraumatismo. Con respecto a su hijo, el chico solo sufrió escoriaciones y politraumatismos, pero estaría fuera de peligro.

Desde la Justicia expresaron que el conductor de la moto iba sin casco.

Cómo fue el choque en la “esquina negra”

Según fuentes del caso, la renoleta conducida por Elías Reta (35) circulaba por Progreso de Oeste a Este, al pasar el puente, giró hacia el Norte para agarrar Lateral de Ruta 40. Aparentemente, lo hizo sin ver porque de frente (Progreso de Este a Oeste) venía la motocicleta conducida por Sanz. Ahí se produjo el impacto y los motoristas salieron despedidos.

Los dos motoristas fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson, y en este momento, Sanz se encuentra en delicado estado de salud.

Testigos hablando con las autoridades expresaron que en esta intersección ocurren muchos siniestros viales y hasta se han lamentado vidas, la conocen como la “esquina negra” o el “punto negro” de Rawson.