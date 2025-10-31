viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Golpe de suerte!

Un sanjuanino se ganó el premio mayor de la Quiniela y se lleva a casa más de 7 millones de pesos

Desde la Caja de Acción Social informaron que el ganador surgió tras el sorteo del jueves. Los detalles del número de la suerte y la cantidad de dinero que representa el premio millonario.

Por Mariela Pérez
quiniela

La Quiniela tuvo su sorteo vespertino de este jueves con un ganador entre sus filas. Así lo informaron desde la Caja de Acción Social, detallando el número de la suerte como también el premio mayor.

Lee además
un sanjuanino manoseo en unas 20 ocasiones a su sobrina, lo admitio ante un juez y se salvo de la carcel
Desagradable

Un sanjuanino manoseó en unas 20 ocasiones a su sobrina, lo admitió ante un juez y se salvó de la cárcel
El vino sanjuanino atraviesa un año de contrastes: cae el consumo, y surgen señales inesperadas dentro del mercado.
Cifras oficiales

¿Qué está pasando con el vino sanjuanino?: las ventas y una señal en lo que va del año que pocos esperaban

Conforme a la información compartida, se trata de una jugada vendida en una agencia ubicada en Capital. El número de la suerte fue 3513 y de esta manera la persona afortunada se llevará a casa un total de $7.500.000, dinero que seguramente vendrá muy bien, más si se tiene en cuenta que se acercan meses complejos en gastos, como es diciembre con las fiestas de fin de año y enero con las vacaciones.

Es importante destacar que la persona que ganó el premio millonario tiene tiempo hasta el 10 de noviembre para reclamar el premio, caso contrario, perderá el mismo.

image
Temas
Seguí leyendo

Un reconocido bartender sanjuanino puso el ojo en el maltrato laboral e hizo un llamado a la reflexión

El misterio de la Mayo: 80 años de historia en el transporte sanjuanino y un dueño que nadie confirma

Un gimnasta sanjuanino brilló y se lució con cuatro medallas en el Nacional de Rosario

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Tobías Martínez y una declaración con suspenso: "Cuando me baje del TC, me voy a bajar de todo"

Cristian Ramos: un rasguido sanjuanino de sensibilidad y arte

Tobías Martínez terminó en el puesto 12 en una prueba pasada por agua

‍Santiago Flores, el sanjuanino que se consagró campeón mundial de powerlifting en Brasil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dolor en san juan por la muerte de un joven y querido enfermero
Fallecimiento

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia
Caso Emir Barboza

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de Rawson
Lamentable

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo
Ataque

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo

Te Puede Interesar

Según dijo Ricardo Coca de la UNSJ, desde el año 2000 a la fecha, la inversión por alumno cayó un 56% (foto ilustrativa).
Escenario

El 80% de los alumnos de la UNSJ trabaja y estudia: la compleja realidad estudiantil en medio del ajuste presupuestario

Por Redacción Tiempo de San Juan
Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande
En las redes

Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande

Llega a San Juan el gigante de 100 toneladas que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos
Este viernes

Llega a San Juan el gigante de 100 toneladas que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

El año pasado el FNS Forum fue un éxito. Este 2025 vuelve para poner a San Juan en el centro de la agenda económica y productiva del país, con la presencia de líderes de la minería, la diplomacia, la innovación y el deporte.
Los nombres que brillarán en el Forum 2025

El lado empresarial de la Fiesta Nacional del Sol: Luciana Aymar, CEOs mineros, influencers del momento y embajadores; en San Juan

Confirmaron la tercera lista para el Foro de Abogados: de la mano de Gustavo Sánchez, Federico Morfil buscará la presidencia
Elecciones

Confirmaron la tercera lista para el Foro de Abogados: de la mano de Gustavo Sánchez, Federico Morfil buscará la presidencia