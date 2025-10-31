Un sanjuanino se ganó el premio mayor de la Quiniela y se lleva a casa más de 7 millones de pesos

La Quiniela tuvo su sorteo vespertino de este jueves con un ganador entre sus filas. Así lo informaron desde la Caja de Acción Social, detallando el número de la suerte como también el premio mayor.

Conforme a la información compartida, se trata de una jugada vendida en una agencia ubicada en Capital. El número de la suerte fue 3513 y de esta manera la persona afortunada se llevará a casa un total de $7.500.000, dinero que seguramente vendrá muy bien, más si se tiene en cuenta que se acercan meses complejos en gastos, como es diciembre con las fiestas de fin de año y enero con las vacaciones.