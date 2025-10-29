Un reconocido bartender sanjuanino puso el ojo en el maltrato laboral e hizo un llamado a la reflexión

Las redes sociales son útiles si se les brinda un uso correcto. Esa fue la intención del bartender Diego Mingorance , sanjuanino reconocido en el rubro quien lleva años de experiencia y comparte sus conocimientos con los fanáticos de la coctelería. En un extenso posteo, compartió una situación que está registrando con frecuencia y que le genera preocupación, como es el maltrato laboral en los servicios de barra.

“En esta temporada alta, en la que los servicios de barra comienzan a contratar bartenders – muchos de ellos jóvenes que están dando sus primeros pasos en la profesión -, quiero hacer un llamado a la reflexión el respeto” . Así comienza el texto que compartió días atrás el profesional de la coctelería.

En un momento del escrito detalla: “Con preocupación, escucho que algunos de estos jóvenes están siendo sometidos a maltratos, jornadas laborales excesivas de más de 12 horas, trabajo bajo presión y pagos injustos”.

Ante esto, consultado por este medio, Diego aclaró que la motivación detrás del escrito fue haberse topado con más de un testimonio, varios de ellos de sus propios alumnos y colegas que están iniciando en la actividad. Incluso señaló que uno de los comentarios provino de un sanjuanino que la pasó extremadamente mal durante su primera experiencia laboral donde el trato no era para nada cordial.

“Los chicos venían, me contaban eso y me dio mucha bronca. Eso fue lo que me motivó a hacer el descargo. No todos somos iguales y da bronca que los traten de esa manera, más sabiendo que puede ser diferente. Hace poco comencé a notar que varias personas hacían el mismo comentario. Lo hablaba con otro colega bartender y también le habían llegado comentarios de maltrato”, señaló.

Si bien en el entorno conocen cuáles son los servicios de barra que no cuentan con buena fama, asegura que no se trata de hechos aislados, y eso genera preocupación. Cuando el ambiente laboral no es el más cómodo y la persona debe quedarse por necesidad económica, las consecuencias pueden ser irreversibles.

Para Diego, está situación se da debido a la falta de control que hay sobre la actividad, donde varios de los jóvenes que aceptan el trabajo en servicios de barra lo hace desde la necesidad, y siente que parte de eso lleva a que tengan que soportar situaciones que no son las mejores. De cara a la temporada alta en la actividad (debido a que hay incremento de eventos durante esta época del año), el sanjuanino sintió la necesidad de evidenciar estas situaciones y llamar a la reflexión, como él dice.

“Nuestra profesión merece ser valorada y respetada. El bartender no solo prepara tragos: representa hospitalidad, creatividad y vocación de servicio. Invito a todos los servicios de barra de la provincia a revisar sus prácticas y generar entornos laborales más justos, humanos y profesionales. Y a mis colegas bartenders, los animo a hacer valer su trabajo, exigir respeto y cuidar su pasión por este oficio”, reflexiona en su texto Diego Mingorance.

El descargo completo