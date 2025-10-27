Cristian Ramos: un rasguido sanjuanino de sensibilidad y arte

Cristian Ramos, en su charla en Media Hora Entre Preguntas

La magia que provoca cuando está unido a su guitarra es única y, afortunadamente, disfrutable por todo aquel que tenga la suerte de cruzárselo en su camino. Cristian Ramos pasó por Media Hora Entre Preguntas y entre mate y mate abordó su pasado, presente y futuro.

Su cara artística va muy ligada a la personal y en ese camino ha ido haciéndose arriba y debajo de los escenarios. Precisamente de cara al público ha participado en proyectos locales, nacionales y hasta internacionales, siempre sumergido en el talento y la humildad.

Tiene desafíos en el horizonte a corto y mediano plazo, pero principalmente una pasión por la guitarra, la cual se encendió en la recta final de la adolescencia, y seguramente lo acompañará el resto del viaje. Mirá la entrevista completa a Cristian Ramos en Media Hora Entre Preguntas Embed - MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS CON CRISTIAN RAMOS

