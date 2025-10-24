viernes 24 de octubre 2025

Automovilismo

Tobías Martínez terminó en el puesto 12 en una prueba pasada por agua

El piloto sanjuanino culminó 12° en una carrera caótica de las TC Pick Up, marcada por la lluvia y los múltiples despistes. Con su Chevrolet, fue el mejor representante de la marca y sumó experiencia en una competencia que tuvo a Agustín Canapino como ganador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La novena fecha de las TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata tuvo de todo: lluvia, despistes y un cierre lleno de incertidumbre. En ese contexto tan complicado, el sanjuanino Tobías Martínez logró destacarse al finalizar 12° y logrando completar una final que dejó a varios protagonistas fuera de carrera.

Martínez, que había sido sexto en la Primera Serie, partió con buen ritmo y supo mantenerse dentro del pelotón hasta que la lluvia cambió por completo las condiciones de la pista. A medida que el asfalto se volvía más traicionero, muchos pilotos perdieron el control, entre ellos figuras como Juan Pablo Gianini, Mariano Werner y Mauricio Lambiris, lo que demuestra lo exigente que fue la competencia.

Mientras adelante Agustín Canapino y Germán Todino protagonizaban un final para el infarto, el sanjuanino mantuvo la calma y logró llevar su Chevrolet hasta la bandera a cuadros, completando las vueltas posibles y cerrando en el puesto 12, a tres giros del ganador.

Más allá del resultado, la actuación de Martínez dejó sensaciones positivas: mostró solidez en condiciones adversas, sumó kilómetros valiosos y volvió a posicionarse como uno de los representantes más firmes del interior del país dentro de la categoría.

La carrera fue ganada por Canapino, que se quedó con su tercer triunfo del año y pasó a liderar la Copa de Oro. Lo acompañaron en el podio Juan José Ebarlín y Gastón Mazzacane, mientras que Ignacio Faín y Javier Jack completaron el Top 5.

