Tobías Martínez y una declaración con suspenso: "Cuando me baje del TC, me voy a bajar de todo"

El piloto sanjuanino calificó "no muy bueno" su año en la máxima categoría del automovilismo argentino. Aun así, manifestó que se debe una charla con el titular del RUS Med Team, ya que su intención es seguir en la categoría.

El análisis de Tobías Martínez.

El 2025 de Tobías Martínez en el Turismo Carretera fue un año de aprendizaje y altibajos. El sanjuanino, que ha mostrado talento y perseverancia, hizo un balance sincero: "Realmente el análisis no es muy bueno, arrancamos más o menos; ahí sobre la mitad del año fue más lógico, en la carrera y en el auto. Ganamos en La Plata, por una sanción quedamos cuarto o quinto. Nos faltó un cachito de suerte durante el año y por ahí no fuimos tan contundentes como queríamos", confesó.

image

Martínez reconoció que el rendimiento del equipo mejoró en algunos momentos, pero que el desarrollo a lo largo del año no fue constante: "A medida que fueron pasando las carreras dimos un saltito, pero nos quedamos ahí otra vez. Intentaremos esta carrera para ir trabajando de cara al año que viene".

El piloto sanjuanino destacó la importancia de la regularidad que se necesita cada fin de semana en la categoría más importante del país: "Ser regular es tener un buen potencial en todas las carreras y a la vez ir dando pequeños saltos en cada fecha. Los autos llegan mucho mejor, los pilotos más adaptados, y eso se nota al final del año tanto en los puntos como en las propias carreras".

De cara a 2026, Martínez aún no tiene nada definido, pero está analizando opciones: "Por ahora nada, intentar charlar con Mauro. Primero fue un buen año en lo económico y deportivo, y veremos qué proyección hay para el año que viene. Josito ya lo confirmaron, así que se va armando todo. Estoy conforme con el grupo que se formó y que trabaja bien en cada carrera; falta lo más importante, que es el resultado, pero tengo confianza con este equipo".

Sobre su futuro en el Turismo Carretera, fue contundente: "Sí, hoy es la categoría más importante y donde uno siempre quiere estar. Cuando me baje del TC, me voy a bajar de todo. Hay muchos autos, muchos niveles; cuando no salen los resultados es duro, pero el camino es trabajar, agarrar confianza y mantenerse con los pies sobre la tierra"

