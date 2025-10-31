Un sanjuanino manoseó en unas 20 ocasiones a su sobrina, lo admitió ante un juez y se salvó de la cárcel

Un sanjuanino, identificado como C.G.S., este viernes sí la sacó barata en una audiencia en su contra en Tribunales. Fue condenado a 3 años de prisión condicional por abuso sexual simple reiterado en perjuicio de su sobrina.

Un solo hecho de estas características ya es un acto aberrante, pero en esta ocasión el acusado fue señalado de al menos 20 episodios en perjuicio de la nena. Ultrajes que empezaron cuando la menor tenía 8 años y se extendieron hasta los 12, edad actual de la niña.

Según la acusación, estos actos ocurrieron en momentos que esta persona iba a buscar a la niña, tanto en la moto, cuando estaba en su casa o hasta inclusive cuando compartían momentos familiares en la pileta. La nena seguirá viviendo este calvario por toda su vida, pero este año se animó a contar lo ocurrido y sus familiares hicieron la denuncia en ANIVI.

Ahora se llevó a cabo la audiencia contra C.G.S y el acusado aceptó la pena de 3 años condicional en un juicio abreviado por abuso sexual agravado. Cabe destacar que este hombre seguirá en libertad a pesar de la condena que le fue impuesta.