jueves 23 de octubre 2025

Puntapié inicial

"San Juan, mi tierra querida" comienza a tomar forma de cara a una nueva edición de la FNS2025

Tras superar el casting y ser elegidos, 300 artistas sanjuaninos de diversas disciplinas comenzaron con los ensayos del espectáculo central. Todos los ensayos serán en el Velódromo, donde se montará el numero artístico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

ego de un casting con récord de inscriptos y la selección de 300 artistas, este miércoles comenzaron finalmente los ensayos para el espectáculo central de la Fiesta Nacional del Sol 2025 “San Juan, mi tierra querida”. Con encuentros diarios y varias horas de dedicación, se pretende llegar con la puesta para el 20, 21 y 22 de noviembre, cuando se realice la fiesta de todos los sanjuaninos.

El equipo, encabezado por la directora artística Belén Montilla, junto a los coordinadores coreográficos Cristian González y María Julia De Nardi, recibió a los bailarines y artistas que darán vida a la historia que se representará sobre el escenario del Velódromo Vicente Chancay.

Durante la jornada, los responsables del montaje explicaron la estructura del show, las coreografías y la puesta en escena. Con emoción y compromiso, los artistas seleccionados comenzaron a interiorizarse en el guion y la propuesta visual que busca reflejar la identidad, la historia y el orgullo provincial a través del lema “San Juan, mi tierra querida”.

image

Montilla destacó la importancia de este proceso creativo y alentó al elenco a demostrar el talento de cada uno, porque es una oportunidad única para representar a San Juan en su fiesta más importante.

El primer ensayo contó además con la presencia del secretario de Cultura, Eduardo Varela, el guionista Nicolás Rodríguez, la productora general del Velódromo, Florencia Poblete, junto a todo el equipo de producción.

image

Este año, el espectáculo del Velódromo se destacará por contar con más de 300 artistas en escena, lo que refleja la diversidad del talento sanjuanino. Bailarines, músicos y actores darán vida a una propuesta integral que combina distintas disciplinas artísticas en un mismo escenario. Además, el show “San Juan, mi tierra querida” podrá disfrutarse de manera gratuita desde las 21, con la entrada al predio ferial.

