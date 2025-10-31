viernes 31 de octubre 2025

Los nombres que brillarán en el Forum 2025

El lado empresarial de la Fiesta Nacional del Sol: Luciana Aymar, CEOs mineros, influencers del momento y embajadores; en San Juan

El Forum 2025 de la Fiesta Nacional del Sol reunirá a altos ejecutivos mineros, referentes de la innovación, diplomáticos y figuras del deporte y las redes. Será el 19 y 20 de noviembre.

Por Elizabeth Pérez
El año pasado el FNS Forum fue un éxito. Este 2025 vuelve para poner a San Juan en el centro de la agenda económica y productiva del país, con la presencia de líderes de la minería, la diplomacia, la innovación y el deporte.

image
image

San Juan volverá a ser el centro de todas las miradas, y no solo por su fiesta más popular. La Fiesta Nacional del Sol 2025 tendrá su costado estratégico con el FNS Forum, que reunirá a CEOs mineros, embajadores, referentes de la Bolsa de Toronto, influencers y leyendas deportivas en dos jornadas que prometen combinar negocios, innovación e inspiración.

El encuentro -que se llevará a cabo el 19 y 20 de noviembre- se consolida como un espacio de vinculación de alto nivel. “El foro ha llegado para quedarse como parte de la Fiesta del Sol”, aseguró el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, quien destacó que el evento se convertirá en una pieza esencial del calendario productivo sanjuanino.

El FNS Forum 2025 tendrá tres instancias principales: el Summit Argentina Impacta – el 19 de noviembre de 9 a 13, en el Centro Cultural Conte Grand-, las Charlas Inspiracionales –el 19 de noviembre, de 17 a 22, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán-, y las Rondas de Negocios e Inversiones, el 20 de noviembre, de 9 a 14, en el Centro Cultural Conte Grand.

Todas estarán enfocadas en “conectar oportunidades”, con un formato de intercambio ágil entre empresas, diplomáticos, emprendedores y referentes del conocimiento.

Líderes globales de la minería

image

El Summit Argentina Impacta reunirá a los máximos referentes del sector minero. Estarán presentes José Morea, Country Director de Vicuña Corp.; Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina.

La visión global de los mercados de capitales mineros estará a cargo de Dean Mc Pearson, Head Global de Minería de la Bolsa de Toronto, junto a Guillaume Legaré, Head LATAM de TSX. También participará Santiago Bulat, economista y analista financiero.

La visión innovadora estará representada por los panelistas Mariano Mayer, referente en ecosistemas de innovación; y Vanesa Cillo, integrante del consejo tecnológico de Chicas en Tecnología.

Diplomacia y rondas de negocios

La segunda jornada, el jueves 20, estará dedicada a las Rondas de Negocios e Inversiones, donde se desarrollarán mesas de vinculación entre empresas locales, inversores y organismos internacionales.

El ministro Fernández confirmó que participarán el embajador de Canadá, Stewart Wheeler; el embajador de Portugal, Gonçalo Teles Gomes; y el gobernador de la región chilena de Coquimbo, Cristóbal Juliá, quienes encabezarán el Panel de Representantes Internacionales.

En paralelo, habrá una Roundtable (mesa redonda) sobre Exploración Minera junto a la Bolsa de Toronto; y otra centrada en la Economía del Conocimiento, con la presencia de startups y actores tecnológicos emergentes.

Inspiración y talento argentino

image

La tarde del 19 de noviembre estará dedicada a las Charlas Inspiracionales, un espacio abierto al público donde la creatividad y el liderazgo serán protagonistas. Entre los nombres confirmados figuran la leyenda del hockey argentino Luciana Aymar, la economista e influencer Sofía Contreras (autora de Pasa a la acción) y CEO de Mastery Haus, y el emprendedor Beltrán Briones, conocido por su trayectoria en el desarrollo inmobiliario y su participación en Polémica en el Bar.

 Empresarios japoneses en el proyecto de cobre Los Azules hace un par de meses. 
Declaraciones

El cobre sanjuanino, en la mira de Tokio: agenda binacional en marcha

Por Elizabeth Pérez

