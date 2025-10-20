lunes 20 de octubre 2025

Oficial

Vuelos, hotelería y comida: los beneficios para los turistas que visiten la Fiesta Nacional del Sol 2025

Los beneficios estarán disponibles para quienes realicen sus reservas o consumos a través de los enlaces oficiales publicados por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte local anunció una serie de beneficios especiales para quienes visiten San Juan durante noviembre, con motivo de la Fiesta Nacional del Sol 2025. La propuesta forma parte de un plan de promoción que busca incentivar el movimiento turístico y ofrecer ventajas en alojamiento, gastronomía y transporte.

Cómo comprar las entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025 de modo online.
Los turistas que lleguen a la provincia podrán acceder a descuentos del 10% en hotelería y gastronomía, gracias a un convenio con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA). Los beneficios estarán disponibles para quienes realicen sus reservas o consumos a través de los enlaces oficiales publicados por el Ministerio.

Además, la empresa de transporte 20 de Junio se suma a la iniciativa con un 20% de descuento en pasajes con destino San Juan. Los boletos contarán con una validez de 60 días, precio congelado y sin diferencias tarifarias al momento de ser utilizados. La compra podrá realizarse exclusivamente mediante el servicio de atención al cliente por WhatsApp al +54 9 11 3332-9129.

En cuanto a los vuelos, Flybondi ofrecerá un 20% de descuento en sus rutas entre Buenos Aires (BUE) y San Juan (UAQ). Para acceder al beneficio, los pasajeros deberán usar el código promocional FNS2025 al momento de la compra, disponible del 15 de octubre al 20 de noviembre, con período de vuelo del 17 al 22 de noviembre.

