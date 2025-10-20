Diego Villegas, el narrador de mil sentimientos bajo el sol sanjuanino

La primera impresión es que se está ante una persona serena, de esas que han sabido que en la vida las prisas pueden ser malas consejeras. Sereno no es inmóvil, ni mucho menos. Solo hace falta ver su trayectoria en la música -y también en lo futbolístico- para saber que Diego Villegas es un jugador al que le gusta ser protagonista desde la humildad y el trabajo constante.