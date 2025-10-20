lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones

En el Foro de Abogados, el bloquismo cerró con el oficialismo, el peronismo irá solo y apareció una tercera lista: los candidatos

El próximo 20 de noviembre la entidad elige nuevas autoridades, tanto del Directorio como del Jurado de Enjuiciamiento, del cuál las listas presentaron a sus candidatos. Quiénes son.

Por Ana Paula Gremoliche
Foro de Abogados de San Juan.

Foro de Abogados de San Juan.

El Foro de Abogados de San Juan renovará sus autoridades, tanto del Directorio como del Jurado de Enjuiciamiento, el próximo 20 de noviembre. A priori, este lunes tres listas presentaron a sus cinco candidatos para este último organismo: el oficialismo (que hizo alianza con Foro Independiente y el bloquismo); los profesionales ligados a Abogacía Transformadora; y por último, una pequeña "gran" sorpresa, una lista llamada Abogados Independientes, que está encabezada por el exsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Sánchez.

Lee además
el dolar rozo los 1.500 pesos, y cayeron las acciones argentinas
Mercados

El dólar rozó los 1.500 pesos, y cayeron las acciones argentinas
adicus se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas
Medida

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas

Las negociaciones en el Foro de Abogados recién comienzan. Aún con el misterio sobre los candidatos en el directorio, y ya con la certeza de que el presidente Franco Montes no continuará en su gestión, este lunes aparecieron los primeros candidatos y, con ellos, el cierre de las alianzas electorales. La primera es la oficialista. A pesar de que el abogado Marcelo Arancibia, referente de Foro Independiente, había puesto en duda la coalición con el oficialismo (denominados Abogacía Activa), finalmente se reeditó la unión a través de la cual llegaron a la presidencia en el 2023. A estos dos espacios se le sumó el bloquismo, que está representado por Wbaldino Acosta. Cabe recordar que el partido de la estrella venía haciendo coalición con el peronismo, pero esto se habría terminado luego de la decisión provincial de romper alianzas y formarse a las filas del orreguismo.

El segundo espacio que presentó lista es el ligado a Abogacía Transformadora, que aún no confirma nombre electoral. Este movimiento, encabezado por el expresidente del foro, Marcelo Álvarez, no cerró alianzas con ningún otro espacio y solo será conformado por los más de 100 abogados litigantes que forman parte del mismo.

Por la ventana ingresó una tercera lista, llamada Abogados Independientes, que estaría representada por el exsecretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien fue desplazado de su cargo en el 2024. Según informaron las fuentes, no habría gustado la decisión del oficialismo de conformar una coalición con el bloquismo y con el FI.

Los candidatos

Abogacía Activa (oficialismo)

Titular en 1ª término: Fernando Manrique Cobos.

Titular en 2ª término: Sánchez Passeron María Daniela.

Suplente en 1ª termino: Ricardo Amancio Alday.

Suplente en 2ª término: Valeria Díaz.

Abogacía Transformadora

Titular en 1ª término: Sofía Lloveras.

Titular en 2ª término: Juan Manuel Juarez Prieto

Suplente en 1ª término: Horacio Vargas

Suplente en 2ª término: Sandra De La Vega

Abogados Independientes

Titular en 1ª término: Pablo Fabián Nacusi.

Titular en 2ª término: Jorge Enrique Guillén.

Suplente en 1ª término: Paola Natacha Ibáñez.

Suplente en 2ª término: Gustavo Federico Sánchez.

Seguí leyendo

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas

El nuevo presidente boliviano retomará relaciones con Estados Unidos tras casi dos décadas

Adorni le bajó el precio a las declaraciones de Trump, sobre la Argentina que "se está muriendo"

A través del JP Morgan, Argentina comenzará a recomprar deuda soberana

Si Karina Milei no va a la interpelación a Diputados, podría ser llevada por la fuerza pública

Milei vuelve a Estados Unidos, a un evento de la derecha global al que invitaron a Trump y a Lionel Messi

Legislativas: el PJ de San Juan cruza los dedos para que la Justicia no le permita a Milei difundir votos nacionales sino por distrito

El PJ busca en la Justicia que se evite un recuento nacional de votos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
si karina milei no va a la interpelacion a diputados, podria ser llevada por la fuerza publica
Justicia

Si Karina Milei no va a la interpelación a Diputados, podría ser llevada por la fuerza pública

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Te Puede Interesar

Foro de Abogados de San Juan.
Elecciones

En el Foro de Abogados, el bloquismo cerró con el oficialismo, el peronismo irá solo y apareció una tercera lista: los candidatos

Por Ana Paula Gremoliche
Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas
Paren en Off

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas
Medida

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas

Los precios de las heladeras en Chile son muy bajos, pero al decidir la compra hay que calcular el impuesto que cobran en la aduana para definir la conveniencia de traerlo a San Juan. 
Tiempo en Chile

De las heladeras a los celulares: qué productos siguen siendo más baratos en Chile que en San Juan