En el Foro de Abogados, el bloquismo cerró con el oficialismo, el peronismo irá solo y apareció una tercera lista: los candidatos

Foro de Abogados de San Juan.

El Foro de Abogados de San Juan renovará sus autoridades, tanto del Directorio como del Jurado de Enjuiciamiento, el próximo 20 de noviembre. A priori, este lunes tres listas presentaron a sus cinco candidatos para este último organismo: el oficialismo (que hizo alianza con Foro Independiente y el bloquismo); los profesionales ligados a Abogacía Transformadora; y por último, una pequeña "gran" sorpresa, una lista llamada Abogados Independientes, que está encabezada por el exsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Sánchez.

Las negociaciones en el Foro de Abogados recién comienzan. Aún con el misterio sobre los candidatos en el directorio, y ya con la certeza de que el presidente Franco Montes no continuará en su gestión, este lunes aparecieron los primeros candidatos y, con ellos, el cierre de las alianzas electorales. La primera es la oficialista. A pesar de que el abogado Marcelo Arancibia, referente de Foro Independiente, había puesto en duda la coalición con el oficialismo (denominados Abogacía Activa), finalmente se reeditó la unión a través de la cual llegaron a la presidencia en el 2023. A estos dos espacios se le sumó el bloquismo, que está representado por Wbaldino Acosta. Cabe recordar que el partido de la estrella venía haciendo coalición con el peronismo, pero esto se habría terminado luego de la decisión provincial de romper alianzas y formarse a las filas del orreguismo.

El segundo espacio que presentó lista es el ligado a Abogacía Transformadora, que aún no confirma nombre electoral. Este movimiento, encabezado por el expresidente del foro, Marcelo Álvarez, no cerró alianzas con ningún otro espacio y solo será conformado por los más de 100 abogados litigantes que forman parte del mismo. Por la ventana ingresó una tercera lista, llamada Abogados Independientes, que estaría representada por el exsecretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien fue desplazado de su cargo en el 2024. Según informaron las fuentes, no habría gustado la decisión del oficialismo de conformar una coalición con el bloquismo y con el FI. Los candidatos Abogacía Activa (oficialismo) Titular en 1ª término: Fernando Manrique Cobos. Titular en 2ª término: Sánchez Passeron María Daniela. Suplente en 1ª termino: Ricardo Amancio Alday. Suplente en 2ª término: Valeria Díaz. Abogacía Transformadora Titular en 1ª término: Sofía Lloveras. Titular en 2ª término: Juan Manuel Juarez Prieto Suplente en 1ª término: Horacio Vargas Suplente en 2ª término: Sandra De La Vega Abogados Independientes Titular en 1ª término: Pablo Fabián Nacusi. Titular en 2ª término: Jorge Enrique Guillén. Suplente en 1ª término: Paola Natacha Ibáñez. Suplente en 2ª término: Gustavo Federico Sánchez.

