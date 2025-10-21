Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín

A casi dos meses de la amenaza de bomba que provocó un revuelo en una escuela de San Martín, personal de la UFI Genérica detuvo al presunto autor del llamado al 911. Se trata de un sujeto de 26 años, de apellido Carrizo, de cuyo teléfono se realizó la comunicación que obligó a que el establecimiento fuera evacuado de inmediato.

Una mala moda De hombre y joven: la voz tras la amenaza de bomba en el colegio de San Martín: "Bomba, corran..."

Tras iniciar la investigación, el fiscal Tomás Plaza y su ayudante fiscal Jorge Sánchez dieron con el sospechoso, gracias a la colaboración del equipo tecnológico y la brigada de la UFI. Los expertos que lograron rastrear la procedencia de la llamada pudieron establecer que se hizo con un chip prepago que luego fue descartado. Es por eso que fue compleja su identificación.

En medio de dos allanamientos en el mismo departamento, las autoridades secuestraron el teléfono celular y aprehendieron al supuesto autor de la amenaza, que se sentará frente al juez de Garantías en los próximos días.

"Bomba, corran, huyan, putos", habría manifestado el autor del llamado.

Las fuentes señalaron que, si bien Carrizo trabaja como mecánico en un taller de motos, tiene vínculo con el Colegio Augusto Pulenta, que el 27 de agosto se vio sacudido por la evacuación. Es que el detenido tiene una hermana que asiste a la institución educativa y, por el momento, se intenta establecer el móvil del llamado.

Aunque el dispositivo electrónico es del arrestado, quien pudo haber perpetrado el llamado con el objetivo de hacer una broma, no se descarta que la menor haya tenido algún tipo de implicancia, ya sea pidiéndole que lo haga para evitar un examen o, bien, usando el celular para que otro ejecute la amenaza. Es que los investigadores tienen por cierto que el responsable es un hombre.

Como ocurre con cada amenaza de bomba, hubo inmediata presencia policial que delimitó la zona y coordinó con bomberos y el equipo de explosivos el procedimiento a seguir. El episodio ocurrió un día después del llamado que alertó sobre una amenaza de bomba en varias escuelas de la provincia. Durante la tarde del martes, al menos cinco establecimientos fueron evacuados: la Escuela de Enología, en calle Paula Albarracín de Sarmiento casi 25 de Mayo, y la Agrotécnica de Zonda, además de instituciones en Sarmiento, Pocito y Ullum.