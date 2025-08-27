miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sí, otra vez

Parece joda: otra escuela sanjuanina fue evacuada por una amenaza de bomba

Tras la alerta del martes que obligó a evacuar al menos cinco escuelas, este miércoles una nueva amenaza de bomba generó un operativo de seguridad en un establecimiento del departamento San Martín.

Por Redacción Tiempo de San Juan
486700118_1105447081597038_3526217760368573054_n

Una nueva amenaza de bomba volvió a poner en alerta a San Juan. Esta vez, el operativo de seguridad se montó en la Escuela Augusto Pulenta del departamento San Martín. Esto ocurrió mientras los alumnos cursaban con normalidad. La UFI Genérica trabajó en el lugar.

Lee además
El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron
Imagen difundidas por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.
Abuso contras menores

El sanjuanino detenido en el megaoperativo por pornografía infantil es un joven empleado de Santa Lucía

El llamado, hecho desde un número local, generó la inmediata presencia policial que delimitó la zona y coordinó con bomberos y el equipo de explosivos.

Al ser consultado por este medio, el fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica, explicó: "Lo mismo de siempre, se encuentra el personal policial en el lugar encasillando toda la zona. Estamos esperando el informe, pero no habría nada. Se trasladó un ayudante de fiscal del equipo del doctor Plaza, quien está de turno, hasta el departamento San Martín. Allí se encuentran bomberos, equipo de explosivos, jefe de seguridad y jefe de zona".

Este nuevo episodio ocurrió apenas un día después de que un llamado alertó sobre una amenaza de bomba en varias escuelas de la provincia. Durante la tarde del martes, al menos cinco establecimientos fueron evacuados: la Escuela de Enología, en calle Paula Albarracín de Sarmiento casi 25 de Mayo, y la Agrotécnica de Zonda, además de instituciones en Sarmiento, Pocito y Ullum. La amenaza mencionaba específicamente a una "escuela agrotécnica" y generó la intervención inmediata de la Policía.

Temas
Seguí leyendo

Insólito: mientras bomberos apagaban un incendio, vecinos de Pocito iniciaban otro a pocos metros

Marihuana, 137 aves, reptiles y un arma: lo que encontró la Policía en Caucete y 25 de Mayo

Intentó robar un grupo electrógeno y fue detenido en plena huida

Se hizo pasar por podador y robó el celular de una vecina del Barrio Natania XV

Susto en Albardón por un incendio en una zona transitada

Accidente en Rawson: mientras dos heridos aún siguen en terapia, la beba y su madre fueron dadas de alta

Piden cadenas de oración por la bebé que terminó herida tras un violento choque en Rawson

Detienen al sospechoso que estaba prófugo por el asesinato del sereno Brizuela, en Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
macabro hallazgo en pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Dilexis
Preocupación en Albardón

Los dos motivos que llevaron a Dilexis a la grave crisis

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Santa Rosa y su tormenta: el mito y la santa detrás del temporal más esperado del año
Un poco de historia

Santa Rosa y su tormenta: el mito y la santa detrás del temporal más esperado del año