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Bajo la lupa

Empleado judicial investigado por pornografía infantil: autorizan abrir sus dispositivos

El sujeto es Carlos Adrián Guevara, quien podría quedar tras las cuerdas luego de que fiscalía analice sus aparatos tecnológicos. Si bien está en libertad, cualquier hallazgo de material prohibido lo pondría en jaque.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A cuatro meses de que un empleado judicial quedara en la mira de la Justicia por tenencia de pornografía infantil, a pedido de la fiscalía, el juez de Garantías ordenó abrir los dispositivos tecnológicos que le secuestraron. Se trata de 7 elementos que fueron incautados por personal policial y que será peritados por los expertos. En caso de hallar material prohibido, podría quedar tras las cuerdas.

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Se trata de Carlos Adrián Guevara, quien en febrero de este año fue acusado por el aberrante delito y la causa había quedado paralizada. Por un defecto en la cadena de custodia de los dispositivos secuestrados, su defensa había solicitado la nulidad. Sin embargo, la situación se saneó y el juez de Garantías, Mariano Carrera, resolvió la cuestión.

Si bien la defensora oficial Cecilia Mut señaló la irregularidad en el cuidado de los dispositivos incautados, la fiscalía representada por Pablo Martín salvó la situación y la investigación penal avanzó hacia los peritajes que será claves, pues determinarán si el sospechoso tenía en su poder material de explotación sexual de menores.

El empleado judicial en la mira cumple funciones en la oficina de audiencia de los juzgados civiles y laborales del Poder Judicial de San Juan. Según la denuncia, utilizaba una cuenta falsa a nombre de una niña. El caso fue manejado con mucha reserva y tomó estado público este fin de semana. El hombre continúa en libertad, pero no se conoció si fue suspendido en sus funciones y se le inició un sumario administrativo.

La investigación preliminar surgió, como tantas otras, a partir de un reporte de organismos internacionales que, con colaboración de compañías como Google u otras plataformas, rastrean y detectan el tráfico de este tipo de material prohibido. En este caso, ese informe llegó a la unidad especial que investiga delitos cibernéticos con asiento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, como involucraba a un sanjuanino, en diciembre último fue derivado al fiscal Martín y al ayudante fiscal Federico Pereyra de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Por lo expuesto por fiscalía, fue una plataforma digital la que detectó el movimiento sospechoso y dio la alerta de que un usuario de internet intentó subir un archivo con una foto de un chico supuestamente en escena de sexo explícito, con fines de compartir. En ese reporte se detallaba la dirección de IP -el número de identificación del dispositivo- y la geolocalización en San Juan, o sea el domicilio. Después vino la tarea de los investigadores sanjuaninos para confirmar esos datos, determinar la identidad del usuario y la dirección exacta de su domicilio. Tenía un perfil falso con el nombre de "Cami Luna", pero está creada desde su cuenta. La sorpresa fue grande cuando vieron quién era el titular de la cuenta. Carlos Adrián Guevara, el usuario señalado, cumplía funciones en el mismo Poder Judicial de la provincia.

El fiscal Martín y el ayudante fiscal Pereyra solicitaron la orden de allanamiento y la Policía realizó el procedimiento días en la casa de Guevara en el barrio Jardín Policial de Rivadavia. Si bien no se lo detuvo, la comisión judicial y policial incautó su celular, computadoras, otros dispositivos y soportes informáticos que contenían archivos. El empleado judicial también es aficionado a la fotografía, señalaron. Se espera que mediante las pericias permitan establecer si hay más material como el denunciado.

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