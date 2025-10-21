martes 21 de octubre 2025

Tras un allanamiento

Recuperan dos computadoras y una mochila robadas en Capital

La policía logró recuperar dos notebooks y una mochila que habían sido sustraídas de un domicilio en la calle Corrientes, Capital. El presunto autor fue identificado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mochila

La policía logró recuperar una mochila y dos computadoras portátiles que habían sido robadas de un domicilio ubicado en la calle Corrientes, en Capital.

Según informaron las autoridades, el ciudadano Marcelo Burgoa denunció que, tras salir de su vivienda y regresar, encontró a una persona sospechosa merodeando afuera. Al ingresar a su domicilio, advirtió la falta de sus pertenencias.

Tras la denuncia, los efectivos iniciaron la investigación y determinaron que el presunto autor del robo sería Carlos Rafael Olivera, domiciliado en el Barrio Las Rosas.

Durante un allanamiento realizado en la madrugada, la policía encontró y secuestró: una notebook Dell gris y una notebook Acer negra, que coincidían con la descripción brindada por la víctima, y una mochila negra de material cuero.

Los objetos fueron vinculados a la causa, mientras se continúa con la investigación para determinar responsabilidades adicionales y esclarecer los hechos.

