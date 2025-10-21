Un motociclista sufrió graves heridas tras chocar con un auto

Momentos de tensión se vivieron esta mañana en el departamento de Sarmiento tras un fuerte choque entre un automóvil y una motocicleta sobre Ruta 319 y calle Matías Zavalla .

El siniestro se registró alrededor de las 7:00 hs , cuando un auto Peugeot , conducido un hombre de apellido Varela , circulaba por la ruta en dirección de oeste a este . Al llegar a la intersección con calle Matías Zavalla, el conductor giró hacia el norte para incorporarse a dicha arteria, pero no advirtió la presencia de una motocicleta que venía en sentido contrario ( de este a oeste ).

image

Como consecuencia, el vehículo impactó al rodado menor con la parte frontal izquierda, provocando que el motociclista, identificado de apellido Molina, cayera violentamente sobre la calzada.

De inmediato, personal de emergencias y de la Policía departamental acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Ventura Lloveras, donde fue asistido. Allí lo diagnosticaron con politraumatismos y traumatismo encéfalocraneano grave con pérdida de conocimiento temporal, por lo que el paciente fue derivado al Hospital Rawson para realizar estudios y recibir atención especializada.

En el sitio trabajó personal policial y de tránsito, quienes realizaron las primeras pericias para determinar las circunstancias exactas del hecho.