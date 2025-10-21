martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Sarmiento:

Un motociclista sufrió graves heridas tras chocar con un auto

Ocurrió en la intersección de Ruta 319 y calle Matías Zavalla. El motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson con un diagnóstico de politraumatismo y TEC grave.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Momentos de tensión se vivieron esta mañana en el departamento de Sarmiento tras un fuerte choque entre un automóvil y una motocicleta sobre Ruta 319 y calle Matías Zavalla.

Lee además
una motociclista termino internada tras ser embestida por un auto en chimbas
Delitos Especiales

Una motociclista terminó internada tras ser embestida por un auto en Chimbas
un motociclista, internado al chocar con un auto en capital
Delitos Especiales

Un motociclista, internado al chocar con un auto en Capital

El siniestro se registró alrededor de las 7:00 hs, cuando un auto Peugeot, conducido un hombre de apellido Varela, circulaba por la ruta en dirección de oeste a este. Al llegar a la intersección con calle Matías Zavalla, el conductor giró hacia el norte para incorporarse a dicha arteria, pero no advirtió la presencia de una motocicleta que venía en sentido contrario (de este a oeste).

image

Como consecuencia, el vehículo impactó al rodado menor con la parte frontal izquierda, provocando que el motociclista, identificado de apellido Molina, cayera violentamente sobre la calzada.

De inmediato, personal de emergencias y de la Policía departamental acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Ventura Lloveras, donde fue asistido. Allí lo diagnosticaron con politraumatismos y traumatismo encéfalocraneano grave con pérdida de conocimiento temporal, por lo que el paciente fue derivado al Hospital Rawson para realizar estudios y recibir atención especializada.

En el sitio trabajó personal policial y de tránsito, quienes realizaron las primeras pericias para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final

Un preso del Penal de Chimbas provocó un incendio en su celda y está en estado crítico

Un joven caminaba hacia el gimnasio y fue sorprendido por dos sujetos que le robaron el celular

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Cayó un hombre en Albardón tras el robo de materiales de obra: secuestraron ventanas, puertas y hasta un inodoro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de san martin
UFI Genérica

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Los beneficiarios de AUH pueden solicitar crédito de hasta 1 millón de pesos.
Alternativa financiera

AUH de ANSES: habilitan crédito de hasta $1.000.000, ¿cómo solicitarlo?

Te Puede Interesar

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final
El Día D

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final

Por Luz Ochoa
Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum
Tristeza

Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum

Cuándo terminan las clases en San Juan.
Para agendar

Cuándo terminan las clases en San Juan

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín
UFI Genérica

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín