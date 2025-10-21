Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum

Todo el departamento de Ullum se encuentra de luto tras la repentina muerte de un querido vecino, se trata de José Luis Asís, de 67 años. El deceso ocurrió cuando jugaba un partido de futbol de una Liguilla informal Senior. Este triste episodio ocurrió el sábado.

Según informaron fuentes del caso, el señor se descompensó en medio del partido que se estaba jugando en la cancha de San Lorenzo. Cuando el hombre fue asistido por la ambulancia y perdió la vida mientras estaba siendo trasladado al Hospital Marcial Quiroga.

El doctor que lo asistió en un primer momento dijo que se trató de una muerte natural, que le había dado un infarto. Este hombre tenía de médico de cabecera, el mismo se presentó en el hospital de Rivadavia y extendió el certificado de defunción. Ante este contexto, el caso no se judicializó.

Durante todos los fines de semana, en la cancha de San Lorenzo de Ullum se juega una liguilla informal senior, donde todos los participantes son de esa franja de edad. Nadie se esperaba el repentido deceso de Asís y lo despidieron en redes sociales con un sentido mensaje de la escuela Benjamín Lenoir:

“Con profunda consternación y dolor, la Comunidad Educativa de la Escuela Benjamín Lenoir, cómo así también ex docentes y docentes jubilados, despiden al histórico compañero de tareas, José Luis Asis . Acompañando a su familia y amigos en este momento.

Querido "Lucho" siempre en nuestros corazones y eternamente en cada recuerdo compartido. Tu memoria vivirá en cada rincón de nuestra Institución”.

