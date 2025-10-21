martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tristeza

Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum

El lamentable hecho sucedió cuando se estaba jugando una liguilla amateur del departamento. Tenía 67 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Todo el departamento de Ullum se encuentra de luto tras la repentina muerte de un querido vecino, se trata de José Luis Asís, de 67 años. El deceso ocurrió cuando jugaba un partido de futbol de una Liguilla informal Senior. Este triste episodio ocurrió el sábado.

Lee además
quien es el hombre que causo panico en avenida circunvalacion por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
Captura: Telesol.
Imágenes sensibles

Video: golpearon brutalmente a un hombre en el corazón de Villa Krause por un presunto robo

Según informaron fuentes del caso, el señor se descompensó en medio del partido que se estaba jugando en la cancha de San Lorenzo. Cuando el hombre fue asistido por la ambulancia y perdió la vida mientras estaba siendo trasladado al Hospital Marcial Quiroga.

El doctor que lo asistió en un primer momento dijo que se trató de una muerte natural, que le había dado un infarto. Este hombre tenía de médico de cabecera, el mismo se presentó en el hospital de Rivadavia y extendió el certificado de defunción. Ante este contexto, el caso no se judicializó.

Durante todos los fines de semana, en la cancha de San Lorenzo de Ullum se juega una liguilla informal senior, donde todos los participantes son de esa franja de edad. Nadie se esperaba el repentido deceso de Asís y lo despidieron en redes sociales con un sentido mensaje de la escuela Benjamín Lenoir:

“Con profunda consternación y dolor, la Comunidad Educativa de la Escuela Benjamín Lenoir, cómo así también ex docentes y docentes jubilados, despiden al histórico compañero de tareas, José Luis Asis . Acompañando a su familia y amigos en este momento.

Querido "Lucho" siempre en nuestros corazones y eternamente en cada recuerdo compartido. Tu memoria vivirá en cada rincón de nuestra Institución”.

Mirá la publicación:

Captura de pantalla 2025-10-21 074418
Temas
Seguí leyendo

Detienen a un hombre que disparó contra una estación de servicio en Pocito

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano

Un motociclista sufrió graves heridas tras chocar con un auto

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final

Un preso del Penal de Chimbas provocó un incendio en su celda y está en estado crítico

Un joven caminaba hacia el gimnasio y fue sorprendido por dos sujetos que le robaron el celular

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de san martin
UFI Genérica

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Te Puede Interesar

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final
El Día D

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final

Por Luz Ochoa
Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum
Tristeza

Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum

Cuándo terminan las clases en San Juan.
Para agendar

Cuándo terminan las clases en San Juan

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín
UFI Genérica

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín