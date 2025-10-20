lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

Se le hicieron diferentes infracciones. Afortunadamente no hubo heridos y tampoco hubo un choque, la situación fue controlada pero pudo pasar a mayores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El pasado sábado por la tarde empezó a viralizarse el video de un hombre que circulaba en contramano por Avenida Circunvalación, a la altura de calle Salta en Capital. Lo único que se había dado a conocer es que los vehículos que iban circulando reglamentariamente lo acorralaron hasta que paró la marcha. Esa siesta afortunadamente no ocurrió una tragedia y tampoco ningún choque.

Lee además
Captura: Telesol.
Imágenes sensibles

Video: golpearon brutalmente a un hombre en el corazón de Villa Krause por un presunto robo
detienen a un hombre que disparo contra una estacion de servicio en pocito
Violencia

Detienen a un hombre que disparó contra una estación de servicio en Pocito

Ahora desde la Policía de San Juan expresaron quién es el conductor del Fiat Duna que protagonizó este hecho terrible. Se llama Juan Benito Gordillo, tiene 70 años y es oriundo de Rawson, según los datos que le aportó a la Policía.

Lo primero que realizó la fuerza es el control de alcoholemia y dio negativo. Ante la consulta de por qué había realizado tal maniobra manifestó que estaba “desorientado”.

Al no cometer ningún choque de ninguna característica, solo se le realizó una infracción de la Ley de Tránsito 24.449. Además de la maniobra temeraria de circular en contramano por Avenida Circunvalación, también se lo infraccionó por no tener RTO (Revisión Técnica Obligatoria) y el seguro del vehículo Fíat Duna.

Este hecho ocurrió por Avenida Circunvalación -anillo interno- a la altura de calle Salta, en Concepción, Capital.

Mirá el video protagonizado por este hombre y que causó mucho temor en los sanjuaninos:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación Ocurrió por la tarde del sábado en la Avenida de Circunvalación. Un Fiat Duna blanco, con vidrios polarizados, circuló varios metros en sentido contrario hasta que finalmente pudo ser frenado por otros conductores. Leé la nota completa en @tiempodesanjuan #peligro #contramano #riesgo #tiempodesanjuan"

Temas
Seguí leyendo

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano

Un chico entró a un comercio, dio algunas vueltas y robó un celular y una billetera en segundos

Condenan a un conocido contador sanjuanino que amenazó con un arma a dos vecinos en Chimbas

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Rivadavia: la Policía encontró cosas robadas en su fondo y dijo que no sabía cómo habían llegado ahí

Entró a robar a una casa y amenazó a un hombre de 81 años con una escopeta antigua

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Un colectivo atropelló a un ciclista que pasó en rojo: tuvo que ser hospitalizado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se complica la situacion de hector storniolo y los demas imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociacion ilicita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación
Imprudencia

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil
Historia

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil

Madres en lucha, mujeres en lucha. Todas, por voluntad propia, le ponen el rostro a una batalla silenciosa que no es solo contra el consumo problemático, es por la vida y la posibilidad de volver a empezar.
De la oscuridad a la esperanza

Madres en lucha: la batalla silenciosa por recuperarse y volver a casa con sus hijos

Te Puede Interesar

La Escuela de Música, cerca: la UNSJ lanzó la esperada licitación, con fondos propios, para terminar la obra maldita
Inversión histórica

La Escuela de Música, cerca: la UNSJ lanzó la esperada licitación, con fondos propios, para terminar la "obra maldita"

Por Miriam Walter
Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Sturzenegger en San Juan: cita en el Club Social este martes
Rumbo a las legislativas

Sturzenegger en San Juan: cita en el Club Social este martes

Rechazo al bullying y a la violencia: el fuerte comunicado de un club sanjuanino de rugby tras la golpiza en patota a un chico de 13 años
Salvaje agresión

Rechazo al bullying y a la violencia: el fuerte comunicado de un club sanjuanino de rugby tras la golpiza en patota a un chico de 13 años

Queda un mes para que los sanjuaninos vuelvan a disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol.
Cuenta regresiva

A un mes del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué está confirmado y qué flecos van quedando?