Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

El pasado sábado por la tarde empezó a viralizarse el video de un hombre que circulaba en contramano por Avenida Circunvalación , a la altura de calle Salta en Capital. Lo único que se había dado a conocer es que los vehículos que iban circulando reglamentariamente lo acorralaron hasta que paró la marcha. E sa siesta afortunadamente no ocurrió una tragedia y tampoco ningún choque.

Ahora desde la Policía de San Juan expresaron quién es el conductor del Fiat Duna que protagonizó este hecho terrible. Se llama J uan Benito Gordillo, tiene 70 años y es oriundo de Rawson , según los datos que le aportó a la Policía.

Lo primero que realizó la fuerza es el control de alcoholemia y dio negativo. Ante la consulta de por qué había realizado tal maniobra manifestó que estaba “desorientado”.

Al no cometer ningún choque de ninguna característica, solo se le realizó una infracción de la Ley de Tránsito 24.449. Además de la maniobra temeraria de circular en contramano por Avenida Circunvalación, también se lo infraccionó por no tener RTO (Revisión Técnica Obligatoria) y el seguro del vehículo Fíat Duna.

Este hecho ocurrió por Avenida Circunvalación -anillo interno- a la altura de calle Salta, en Concepción, Capital.

