lunes 20 de octubre 2025

¿Creíble?

Rivadavia: la Policía encontró cosas robadas en su fondo y dijo que no sabía cómo habían llegado ahí

La damnificada sabía por dónde habían huido los ladrones y aportó los datos a los policías. El dueño de la vivienda les abrió la puerta a los policías y juró que no sabía quién los había dejado ahí.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-19 at 23.09.52

Una insólita situación se vivió en Rivadavia cuando efectivos policiales encontraron en el fondo de una casa elementos robados horas antes en otro barrio del mismo departamento. El dueño de la vivienda, lejos de resistirse al procedimiento, permitió el ingreso de los efectivos y aseguró desconocer cómo habían llegado hasta allí los objetos sustraídos.

Todo comenzó cuando una mujer denunció que le habían robado una bicicleta y una máquina hormigonera de su casa. La damnificada, vecina del Barrio Hogar 25/41 le aportó a los miembros del Comando Radioeléctrico Oeste información clave sobre el recorrido que habrían hecho los delincuentes para escapar.

Con esos datos, los policías se dirigieron hasta una vivienda en el Barrio Nuevo Cuyo, donde fueron recibidos por el propietario. Tras una breve charla, el hombre permitió que revisaran el fondo de su casa, y fue allí donde encontraron los elementos denunciados como robados.

El hombre, sorprendido por el hallazgo, manifestó no tener conocimiento de cómo habían llegado allí la bicicleta y la hormigonera. Ambos efectos fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial correspondiente. La investigación continúa para determinar quién o quiénes fueron los responsables del robo.

