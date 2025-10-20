Robaron un perro, pero un vecino los descubrió, puso a resguardo a la mascota y avisó a la policía

Dos hombres fueron detenidos por el Comando Radioeléctrico Sur, en Rawson, tras robar un cachorro de raza Dogo Argentino. La rápida intervención de un vecino fue clave para recuperar al animal sano y salvo.

Tribunales Prisión preventiva para el octavo sospechoso de la muerte de Emir: se desligó y dijo que salió corriendo por miedo

Capital Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

El hecho ocurrió en el barrio Belgrano, cuando un hombre denunció que le habían sustraído su perro de 7 meses del interior de su domicilio. Según indicó, pudo identificar a los responsables como Diego Javier Ontiveros y Tomás Alejandro Martínez.

image

La situación tomó un giro inesperado gracias a la observación y el compromiso de un vecino, quien notó a los sospechosos caminando con el cachorro por la zona. Al reconocer la raza del animal y sospechar del hecho, decidió ponerlo a resguardo en su casa ubicada sobre las calles Lemos, y dio aviso inmediato a la policía.

Minutos después, personal de la División Comando Sur arribó al lugar, recuperó al perro y procedió a la detención de los dos hombres implicados. Ambos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad.

Gracias a la rápida reacción del vecino y la intervención policial, el perro pudo regresar sano y salvo con su dueño, mientras que los acusados enfrentan cargos por el delito de hurto.