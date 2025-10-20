Expo Región de Coquimbo: playa, sabores marinos y lazos con San Juan en el verano chileno

Una feria gigante frente al mar en el verano. Una variedad de vinos, pisco y cerveza, sabores típicos y un festival en el que San Juan estará presente. Con la mirada puesta en una temporada estival que promete una fuerte afluencia de turistas sanjuaninos, la Región de Coquimbo se prepara para uno de los hitos más esperados del verano: la Expo Región de Coquimbo.

Tiempo en Chile Más patrullas, coordinación y prevención; el plan de La Serena para cuidar a los turistas de San Juan este verano

Enviada especial a Chile Cristóbal Juliá, gobernador de Coquimbo, sobre Agua Negra: "No vemos otro paso como alternativa de integración con San Juan"

Francisco Aguirre , gerente de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) anticipó a Tiempo de San Juan que la feria volverá a desplegarse a fines de enero en el tradicional Pueblito de Peñuelas, un punto turístico privilegiado frente al mar, a pocos metros del casino y de la playa.

Una feria emblemática junto al mar

image

La Expo, que históricamente se conoció como Expo Peñuelas, reunirá durante tres días lo mejor de la producción de la Cuarta Región chilena, la gastronomía y el arte local. “Queremos que sea una verdadera vitrina del potencial productivo de la región y un encuentro para toda la familia”, destacó Aguirre.

El evento ocupará entre 6.000 y 8.000 metros cuadrados y contará con pabellones dedicados a sectores clave de piscos, vinos y cerveza, la agroindustria y artesanías, además de espacios folclóricos y gastronómicos. También se incluirán zonas de descanso, hidratación y áreas para niños, para garantizar una experiencia cómoda y segura para los visitantes.

La propuesta apunta a combinar el encanto costero de La Serena y Coquimbo con la identidad regional. Los visitantes podrán degustar productos típicos, conocer emprendimientos locales, disfrutar de shows artísticos y sumergirse en el ambiente festivo del litoral chileno.

“El lugar tiene una historia muy linda, porque aquí nació esta feria, y ahora vuelve renovada, con una energía distinta y una convocatoria internacional”, remarcó Aguirre.

San Juan, invitado especial

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la presencia de la provincia de San Juan, que contará con su propio pabellón temático dentro de la muestra. El funcionario confirmó que la participación sanjuanina incluirá una “muy buena activación”, fortaleciendo el vínculo que desde hace años une a ambas regiones a través del turismo y el intercambio comercial.

“Queremos que los sanjuaninos se sientan parte de esta fiesta. Muchos de ellos ya eligen nuestras playas en verano, y ahora podrán conocer de cerca todo lo que la región produce y ofrece”, indicó. Además, la organización adelantó que la feria también busca estrechar lazos con Tucumán, cuya delegación artística fue invitada a participar con un show folclórico.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tiempo en Chile Desde Coquimbo, Francisco Aguirre, director de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo; confirma la Expo del verano e invita a todos los sanjuaninos a disfrutarla. Por @elizabeth1037perez Todos los detalles en @tiempodesanjuan #tiempodesanjuan #tiempoenchile #coquimbo #vacaciones #chile #sanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Un verano con integración y desarrollo

La Expo Región de Coquimbo se perfila como uno de los grandes panoramas del verano chileno, no solo por su propuesta turística y cultural, sino también por su objetivo de fortalecer la integración regional con las provincias argentinas vecinas. “Más allá de una feria, es una celebración del trabajo, la producción y la hermandad entre regiones”, resumió Aguirre.

Con su regreso al clásico escenario de Peñuelas y una cartelera pensada para todos los públicos, la Expo promete consolidarse como una escapada imperdible para los sanjuaninos que crucen la cordillera este verano en busca de playa, sabores y nuevas experiencias.