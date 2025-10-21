martes 21 de octubre 2025

Susto en el SPP

Un preso del Penal de Chimbas provocó un incendio en su celda y está en estado crítico

El hecho ocurrió en el Pabellón N.º 2 del Penal de Chimbas. El fuego se habría originado de manera intencional y el recluso fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga con heridas de gravedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En horas del mediodía de este lunes, se vivieron momentos de tensión en el Penal de Chimbas, luego de que un recluso provocara intencionalmente un incendio dentro de su celda, ubicada en el Pabellón N.º 2 del Sector N.º 4 de la institución.

El episodio ocurrió cerca de las 13:15 y motivó una inmediata intervención del personal penitenciario, que actuó con rapidez para controlar las llamas y evitar que el fuego se expandiera hacia otros sectores. Una vez sofocado el incendio, los agentes procedieron a evacuar el pabellón y brindar asistencia al interno, quien sufrió heridas y fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga.

De acuerdo con fuentes del Servicio Penitenciario, el fuego se habría iniciado en un colchón y fue provocado de manera deliberada por el propio detenido. A raíz del hecho, tomó intervención la UFI Genérica, bajo la dirección del ayudante fiscal Oscar Oropel, además de notificarse al Juzgado de Ejecución Penal correspondiente.

Por fortuna, el resto de los internos del pabellón no resultó afectado y las instalaciones no sufrieron daños estructurales.

El detenido permanece internado y bajo atención médica especializada, mientras que su estado de salud se mantiene reservado, según informaron desde el Servicio Penitenciario Provincial.

Temas
