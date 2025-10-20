El árbitro del polémico audio fue parado por la Liga Sanjuanina y también por el Consejo Federal

El árbitro Alfredo César finalmente fue parado por la Liga Sanjuanina de Fútbol y también por el Consejo Federal , luego de la difusión de un audio en el que se lo escucha decir la frase “Vamos a ir por la visita” , en referencia presuntamente a favorecer a un equipo, acorde sospechan las autoridades. La grabación fue publicada por Tiempo de San Juan y generó gran revuelo en el fútbol local, en medio de las sospechas por apuestas ilegales instaladas desde hace un tiempo.

A todo o nada San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

Aunque en un principio había sido designado como asistente para el partido entre Sportivo Desamparados y Colón Junior , por la primera fecha del Torneo Regional Amateur , finalmente fue bajado de la terna arbitral y no estuvo en el partido.

Desde la Liga confirmaron que, tras conocerse el audio, César fue apartado de las designaciones “hasta esclarecer el contexto de la grabación” y que el caso ya fue elevado al Tribunal de Penas. Por ese motivo, no dirigió en la fecha 16 del torneo local, que se jugó entre el martes y miércoles de la semana pasada. Su última actuación fue en la fecha 15, cuando fue juez principal del encuentro entre Trinidad y Peñarol.

Las autoridades de la Liga aseguraron que se enteraron de la existencia del audio a través de la publicación de este medio. “Una vez que confirmamos que se trataba de uno de nuestros árbitros, remitimos todo al Tribunal para que actúe”, expresaron fuentes de la institución.

Hasta el momento, no se notificó ninguna citación formal al juez por parte del Tribunal de Penas. Tiempo de San Juan intentó comunicarse con integrantes de este organismo, pero no obtuvo respuesta.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: ""Vamos a ir por la visita": el audio de un supuesto árbitro que reaviva el escándalo de las apuestas en el fútbol sanjuanino El fútbol sanjuanino y el fantasma que sobrevuela sobre las apuestas ilegales suma un nuevo capítulo. En las últimas horas, un mensaje anónimo llegó a Tiempo de San Juan acompañado de un audio en el que se escucha a quien sería un árbitro de la Liga Sanjuanina de Fútbol hablando sobre un supuesto intento de arreglo de partido. El mensaje recibido por este medio dice textualmente: “Un árbitro de Liga Sanjuanina, tratando de arreglar un partido por apuestas deportivas. En la cual sigue dirigiendo con normalidad”. Más detalles en @tiempodesanjuan #ligasanjuanina #arbitro #audio #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

El audio sería del año pasado pasado, cuando San Martín todavía participaba en la Primera Nacional y mantenía actividad en el torneo local. En el mensaje que acompañó el material, enviado de forma anónima, se leía: “Un árbitro de Liga Sanjuanina tratando de arreglar un partido por apuestas deportivas. En la cual sigue dirigiendo con normalidad”.

No es la primera vez que un hecho de este tipo sacude al arbitraje sanjuanino. En mayo pasado se conocieron mensajes que involucraban a un dirigente y al exárbitro Benito Casibar, a quien se le habría ofrecido dinero para favorecer a un equipo. En aquella oportunidad, tanto Casibar como Armando Pelleriti fueron expulsados de la Liga.

Este nuevo episodio se da en medio del reciente pedido de la Liga Sanjuanina de Fútbol para que se reabra la causa por presuntas apuestas ilegales en el fútbol local, que había sido desestimada por el fiscal Nicolás Alvo. La presentación, encabezada por el abogado Ezequiel Zamora, denuncia el uso indebido de escudos y logos de clubes sanjuaninos en distintas plataformas , y advierte sobre la participación de menores de edad. El expediente judicial también hace referencia a posibles arreglos de partidos, un tema que vuelve a quedar en el centro de la escena tras la aparición de este nuevo audio.

Los otros episodios con polémica de Alfredo César

No es la primera vez que el nombre de Alfredo César aparece en el foco de la polémica. Este año, en el partido entre Trinidad y Alianza, por el torneo local, el técnico del León realizó seis cambios durante el encuentro y la terna arbitral no se percató de la irregularidad.

Tras la protesta del Lechuzo, el árbitro reconoció que efectivamente se produjeron los seis cambios, aunque aseguró que no lo advirtió en el momento. Por este hecho, fue suspendido provisoriamente, al igual que los asistentes Rubén Fernández y Eduardo Prior, y el técnico Juan Sosa.

El segundo episodio ocurrió el año pasado, en Rawson, durante el duelo entre Unión y Atenas de Pocito por el Torneo Regional Amateur. César cobró un penal en el último minuto a favor del Mirasol, lo que desató la furia de la hinchada local y obligó a la intervención policial.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, que se encontraba en la cancha y presenció el hecho, decidió rescindir el contrato municipal del árbitro, quien se desempeñaba como empleado contratado en el área Vial del municipio. “Rescindió el contrato porque el árbitro está sospechado de sobornos”, confirmaron fuentes cercanas al jefe comunal, de acuerdo a una nota publicada por este medio.